Jages af FBI: Betaler millioner i dusør for ham

Tilbyder den største dusør nogensinde for at fange en mistænkt russisk cyberkriminel

Op til 33 millioner kroner - eller fem millioner dollars - er FBI nu parat til at betale for tip, der kan fange og fælde den 32-årige Maksim Viktorovich Yakubets.

Russeren er sammen med andre russere mistænkt for at stå bag et gigantisk cybertyveri og afpresning af computerbrugere i både USA og Europa, der har påført tab på flere hundred millioner kroner.

Derfor er der netop rejst tiltale mod Maksim som hovedmand og den 38-årige russer Igor Olegovich Turashev, som også spiller en stor rolle i sagen.

Her ses fire billeder af den hovedmistænkte Maksim Viktorovich Yakubets. Politifoto

Kalder sig Evil Corp

Den organiserede kriminalitet er ifølge de amerikanske myndigheder sket ved, at hackerne i gruppen kaldet 'Evil Corp' har fået ofre på mere end 10.000 computere til at klikke på links og dokumenter, der så troværdige ud.

Herefter har russerne enten overtaget computeren og spioneret sig til ejerens bankdata. På den måde kunne banden overføre store pengebeløb fra blandt andet en skole og et oliefirma til deres lokale 'muldyr'.

I andre tilfælde er tusindvis af computere blevet låst ned med malware, så banden har kunne presse sig til større beløb, der skulle betales i den digitale og anonyme valuta bitcoins.

Maksim Viktorovich Yakubets (t.v.) og Igor Olegovich Turashev. Politifoto

Lever på 1. klasse

Angiveligt har de to russere og flere af deres medsammensvorne levet et liv på første klasse i Rusland for de mange millioner, som blandt andet er gået til indkøb af dyre biler.

FBI håber, at den store dusør kan føre til en snarlig pågribelse af Maksim og hans medgerningsmænd.

Maksim Viktorovich Yakubets med en af de superbiler, han angiveligt har købt for sine kriminelle penge. Politifoto

