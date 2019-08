Jages for mord: Er efterlyst internationalt

Der gik mindre end 24 timer, før en international efterlysning af to mord-mistænkte gav pote. Tirsdag eftermiddag blev den ene af to ukrainske mænd, som er mistænkt for mindst ét mord i Sverige, anholdt ved en motorvej i det østlige Tyskland.

Ifølge Aftonbladet har man hos svensk politi ingen idé om, hvor den anden mistænkte kan befinde sig.

Politiet valgte tirsdag morgen at offentliggøre navne og billeder af ukrainerne Yaroslav Lavryniv, 48, og Oleksandr Traiduk, 47, i forbindelse med en international efterlysning af mændene.

Det oplyses ikke, hvem af de mistænkte der er blevet anholdt.

Dræbt på vej fra frisøren

De to ukrainske mænd er mistænkt for det formodede mord på 70-årige Gert-Inge Bertinsson. Han forsvandt efter et besøg hos frisøren 31. juli og blev 11 dage senere fundet død i en skov i den svenske by Markaryd.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Der skulle gå 11 dage, før liget af den 70-årige Gert-Inge Bertinsson blev fundet. Foto: Politifoto

Siden har svensk politi behandlet sagen som en drabssag.

Kort efter Gert-Inge Bertinssons forsvinden har en af de mistænkte angiveligt forsøgt at bruge hans betalingskort i en hæveautomat af flere omgange.

De formodede gerningsmand gjorde sig tilsyneladende også skyldige i biltyveri, for den 70-åriges bil blev senere fundet omtrent 1200 kilomenter fra Markaryd til stor forbavselse for hans samlever.

Hun håber, at politiets strategi om at offentliggøre billeder af de mistænkte vil medvirke til en hurtig opklaring af sagen.

- Jeg har fuld tillid til deres (politiets red.) arbejde, siger hun til Kvällsposten.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Den 70-årige Gert-Inge Bertinsson forsvandt, da han var på vej hjem fra en tur til frisøren. Foto: Politifoto

80-årig sporløst forsvundet

Netop fundet af bilen i det nordsvenske område Västerbotten har resulteret i, at de to eftersøgte nu også betragtes som mistænkte i en anden sag.

Bilen blev set i området tre dage efter Gert-Inge Bertinssons forsvinden, og dagen efter forsvandt 80-årige Olle. Han var taget ud på sin daglige cykeltur i området og er ikke blevet set siden.

Artiklen fortsætter efter billedet...

80-årige Olle forsvandt 3. august på en cykeltur. Hans kone leder efter ham, men har stort set mistet håbet for at finde ham. Foto: Politifoto

Olles kone er bekymret over, at politiet nu ser ud til at sammenkæde drabet på Gert-Inge Bertinsson med hendes mands forsvinde.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Måske ville de stjæle hans cykel. Han havde ikke andet af værdi på sig, siger hun til Kvällsposten.

Hun fortæller, at hun selv har været ude at lede efter sin mand, men at det nærmest er umuligt at finde nogen i så stort et område.

Svensk politi advarer ifølge flere svenske medier om ikke at handle overilet, hvis man støder på den sidste af de mistænkte ukrainere.

- Hvis du tror, at du ser dem, skal du ringe til 112. Du skal ikke selv gribe ind over for mennesker, der er mistænkt for mord, siger politiets talsmand Robert Loeffel til Aftonbladet.