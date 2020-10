Jagtede Peter Madsen: Uventet helt hyldes

Formand for Fængselsforbundet roser ubevæbnet betjent, der trods bombetrussel fulgte efter den morddømte livstidsfange uden for fængslet. En del af det berørte personale var ikke færdiguddannede

Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundets formand, er fuld af beundring for den fængselsbetjent, der i sekunderne efter Peter Madsens flugt fra Herstedvester Fængsel tirsdag omkring klokken 10.20 optog forfølgelsen af livstidsfangen.

- Han gør sit ypperste for at holde kontakten og få fingre i ham igen. Det sker i en situation, har jeg forstået, hvor Peter Madsen havde truet ret voldsomt, og betjenten faktisk var ret skræmt. Men han fortsatte alligevel uden at ville tage kontakt selv, siger Bo Yde Sørensen.

Artiklen fortsætter under videoen

Få et overblik over hele flugtforsøget her.

Forsvarer: Derfor flygtede han

Sigtelserne mod Peter Madsen: Tvang psykologen til at gå med

Han bekræfter, at Peter Madsen på den del af flugten truede med noget, der mindede om en pistol og et bombebælte. Et forhold, som den sigtede Peter Madsen gennem sin advokat Anders Jensen erkendte under grundlovsforhøret i Retten i Glostrup onsdag

Her blev han ud over selve flugten sigtet for at have truet en kvindelig psykolog og en fængselsbetjent til at åbne en dør og en fængselsport, hvorefter han løb ud i friheden. Han fortalte, at han i modsat fald ville udløse en bombe og pegede direkte på fængselsbetjentene med en pistollignende genstand.

Her løber fængselsbetjenten efter Peter Madsen foran Herstedvester Fængsel i sekunder efter livstidsfangens flugt tirsdag omkring klokken 10.20. Foto: Grab fra overvågningskamera

Betjent hyldes

- Hvordan vil du beskrive den pågældende fængselsbetjents handling?

- Det var yderst prisværdigt. Jeg vil sige, at det var heroisk, at han turde gøre det. Ingen ville have klandret ham, hvis han havde overladt forfølgelsen uden for murene til politifolk, som i modsætning til os har våben.

- Er det noget, du som forbundsformand vil anbefale?

- Nu skyder du med skarpt. Det spørgsmål har jeg ikke fået før, og jeg kan ikke besvare det entydigt. Det må være helt op til den enkelte at vurdere, siger Bo Yde Sørensen, som har været i tæt kontakt med de direkte berørte fængselsbetjentes tillidsmand.

Det er ikke muligt at få betjentene selv i tale.

Betjente i praktik

Men Bo Yde Sørensen bekræfter, at flere af de fængselsbetjente, som var til stede, da Peter Madsen flygtede, var ansat på prøve. De var ikke færdiguddannede.

- Fængselsbetjente på prøve og uden ret meget erfaring risikerer at komme ud i nøjagtig de samme situationer som fastansatte kollegaer. Det er en del af pakken.

Her har han sovet i nat

Mulig årsag til flugt: Tilbage i rampelyset

- Den betjent, der blev ved med at følge efter Peter Madsen - var han på prøve?

- Det vil jeg ikke udtale mig om, siger Bo Yde Sørensen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen:

Hver tredje fængselsbetjent skåret væk Hver tredje fængselsbetjent er skåret væk i Herstedvester Fængsel siden 2000. Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. I 2000 var der 185 fængselsbetjente i fængslet. Det var faldet til 166 i 2010, og i øjeblikket af antallet af fængselsbetjente nede på 126. Bemandingen i fængslet er dermed skåret med 32 procent siden 2000. - Udviklingen i Herstedvester Fængsel svarer til resten af Kriminalforsorgen. Der er færre og færre betjente på vagt. Og hvis man svækker bemandingen, så svækker man samtidig sikkerheden. Det er uundgåeligt, siger forbundsformand Bo Yde Sørensen Han tilføjer, at når der ikke er nok personale, kan fængselsbetjentene ikke 'bevæge sig rundt og få en føling med, hvad der rører sig blandt de indsatte. - Dermed undergraves den dynamiske sikkerhed i fængslerne, vurderer forbundsformanden. Vis mere Luk

Efter flugten fra Herstedvester Fængsel tiltvang Peter Madsen sig adgang til en hvid Mercedes-kassevogn. Han truede med at skyde chaufføren, hvis han ikke kørte væk med ham.

Erkender alle forhold

Klokken 10.26 blev Peter Madsen anholdt på Nyvej i Albertslund få hundrede meter fra fængslet, efter at politifolk havde hevet ham ud af kassevognen. Det gik hurtigt op for betjentene, at livstidsfangen muligvis havde en bombe, hvorefter de trak sig tilbage.

I et stykke tid sad Peter Madsen derefter op ad et hegn med to skarpt bevæbnede aktionsstyrke-betjente og en betjent få meter foran sig.

Artiklen fortsætter under videoen

Advokater: Sådan bliver Madsens fremtid i fængslet

Tidligere flugtkonge:- Madsens forsøg var amatør-agtigt

Han blev efter grundige sikkerhedstjek af bombeeksperter kørt væk klokken 13.

Peter Madsen erkendte under grundlovsforhøret alle de forhold, han er sigtet for, og han blev derefter varetægtsfængslet, mens flugtsagen efterforskes af Københavns Vestegns Politi.

Her sidder Peter Madsen op ad et trådhegn med to af politiets skarpskytter foran sig. Foto: Kenneth Meyer

Dørene for afhøringen og anklagerens fremlæggelse af beviserne blev lukket. Det skete under henvisning til, at en eller flere uidentificerede medgerningsmænd kan have hjulpet Peter Madsen med at flygte.

Læs mere om Peter Madsen:

Bag om Peter Madsens liv: Mine forældre skulle have haft nogle tæv

Se de vilde billeder: Peter Madsen i flugtaktion

Idømt livstid igen: Madsen overvejer sidste udvej

Eksklusiv SnapDoc: Forstå Madsens forvandling