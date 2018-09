Jagten på Louises morder: Erfarne efterforskere endevender drab på gravid kvinde

I knap to år har Københavns Vestegns Politi forgæves ledt efter gerningsmanden til drabet på 32-årige Louise Borglit, som blev stukket ihjel med flere knivstik i Elverparken i Herlev.

Og trods en stor dusør på 500.000 kroner, som Louise Borglits familie har udlovet, lader det til, at politiet stadig er på næsten bar bund.

Den lokale politikreds har i en måned haft særlig hjælp af en speciel efterforskningsgruppe.

Det skriver tv2.dk.

32-årige gravide Louise Borglit går tur med sin svogers hund i Elverparken, Herlev fredag den 4. november 2016. Gerningstidspunktet er mellem ca. kl. 19 og 19.14, hvor et vidne hører to kvindeskrig fra parken. Kort efter ser samme vidne en mand komme ud fra stien ved Elverdamsvej ca. 10 meter syd for gerningsstedet, hvor Louise Borglit findes dræbt. Da han ser den kvindelige hundelufter, løfter han armene i en opgivende gestus, vender han om og løber tilbage ind i parken. Det er aldrig lykkedes politiet at finde manden. Han beskrives således: 28-30 år og ca. 180 cm. høj.

Han er spinkel og tynd af bygning med et smalt markeret ansigt.

Han bar mørke sko, mørke bukser og mørk jakke med hætte. Han var også iført en mørk kasket, som var skjult under hætten fra jakken.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi mangler et gennembrud i sagen. Vi mangler en gerningsmand, og vi mangler et gerningsvåben. Vi ville gerne have friske øjne på sagen, og derfor har vi haft en særlig efterforskningsgruppe til at kigge på sagen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose, Københavns Vestegns Politi til TV 2.

Eneste vidne til selve drabet er muligvis Louise Borglits søsters hund, som hun var ude at lufte den skæbnesvangre aften. Politiets teknikere har også undersøgt hundens pels for mulige spor efter gerningsmanden. Foto: Kenneth Meyer

Den specielle efterforskningsgruppe bestod af en efterforskningsleder fra Københavns Politis dransafdeling og af to efterforskere. De tre har haft elektronisk adgang til sagen, og de har blandt andet gennemgået gerningsstedet og har kigget på sagen med den metodefrihed, som de nu en gang har haft, oplyser Peter Malmose.

Det er ikke meget fra gruppens arbejde, som Peter Malmose vil ud med. Men han fortæller dog, at de er kommet med en række anbefalinger, som Københavns Vestegns Politi vil kigge på.

- Og vi vil nu vurdere, om der er noget, vi kan gøre. Vi håber jo på et gennembrud i sagen, siger Peter Malmose.

Da Louise Borglit blev dræbt, var hun gravid i 7. måned. Hun var ude at gå tur med sin søsters hund ved 19-tiden, da hun blev stukket flere steder, blandt andet i brystet. Afværgelæsioner viste desuden, at hun havde kæmpet for sit liv mod drabsmanden.

Drabssagen har været præget af mangel på beviser og gennembrud. Blandt andet har politiet endevendt området omkring gerningsstedet for at finde gerningsvåbnet.

Men på trods af, at politiet har undersøgt mere end 40 forskellige knive, er det stadig ikke lykkes at finde gerningsvåbnet.

Drabet på Louise Borglit har berørt mange i lokalområdet, som også har haft holdt en mindehøjtidelighed for hende. Foto: Kenneth Meyer

Det var et ældre ægtepar, som den kolde novemberaften klokken 19.15 alarmerede politiet om fundet af den livløse kvinde i Elverparken i Herlev. I den silende regn, som den aften holdt flere af byens indbyggere indendørs, forsøgte parret forgæves at kæmpe for Louises liv.

På trods af at politiet kun få minutter efter drabet kunne sikre gerningsstedet og begynde de tekniske undersøgelser, har efterforskningen ifølge efterforskningslederen været stærkt hæmmet af en række udfordringer.

- De tekniske spor i den her sag har voldt os mange problemer. Der har været nogle svære betingelser blandt andet på grund af den voldsomme regn, der var den aften. Gerningsstedet har ikke givet os den hjælp, som vi havde håbet på, siger efterforskningsleder Ole Nielsen.

