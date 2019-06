Jagter Audi: Flygter mod kørselsretning på motorvej

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sydøstjyllands Politi er lige nu på jagt efter en Audi A6 med nummerpladen XY 46 487.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Flere gange i weekenden har politiet forsøgt at stoppe føreren af bilen, men uden held. Senest gik det galt søndag klokken 12.56, da politiet viftede Audi'en ind til siden.

I stedet valgte vedkommende dog at trykke speederen i bund og flygte mod ensretningen på motorvejen.

- Når vi taler om, at han kører på motorvejen mod færdselsretningen, så er det vigtigt, at vi får ham stoppet, sigt vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi til avisen.

Selv om politiet kender nummerpladen, så er det ikke så let, som det lyder. Den tilhører nemlig ikke køretøjet, og derfor har de ikke haft mulighed for at finde ejeren af bilen endnu.

Hvis du ved noget, så beder politiet dig om at ringe 114.