Jagter gerningsmand: Stenkast smadrer forrude på motorvej

En 54-årig bilist anmeldte i eftermiddag stenkast mod sin VW Golf under broen over Sydmotorvejen ved afkørsel 36 sydøst for den sjællandske by Haslev.

Stenene ramte med så stor kraft, at de smadrede køretøjets forrude. Det oplyser vagtchef Stefan Jensen.

- Det kunne være gået gruelig galt. Manden kørte med 130 km/t, som han må på den vejstrækning, men heldigvis var han mutters alene. Der var ikke andre bilister, og bilen kom ikke yderligere til skade, siger Stefan Jensen.

Sov på forskrækkelsen

Stenkastet fandt allerede sted i aftenskumringen søndag klokken 21.15, men af ukendte årsager valgte bilisten at trille hjem og sove på forskrækkelsen.

Men knap havde manden henvendt sig, før politiet satte en større efterforskning i værk.

- Vi opfatter det som en meget alvorlig sag. Det er jo ikke første gang, vi ser stenkast mod motorvejstrafikken i Danmark, siger Stefan Jensen.

Politi afspærrer motorvej

I en halv time fra klokken 20 her til aften er begge vejbaner mellem afkørslerne 35 og 36 afspærret, mens betjente med politihunde vil lede efter spor af den mand, der kastede stenene.

Der vil være omkørsel via hovedvej 151 til tilkørsel 35.

Stefan Jensen oplyser, at anmelderen tidligere i dag kørte strækningen igennem, men han gjorde ikke ophold.

Det er derfor stadigvæk uklart hvor mange og hvor store sten, der ramte bilens forrude.