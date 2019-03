Jagter svar på 45 år gammelt drab: Hvem dræbte danske Anni

En fireårig pige er formentlig det eneste vidne i et 45 år gammelt mysterium om drabet på den danske kvinde Anni Nielsen Iranzo.

Den unge mor blev fundet dræbt i en pøl af sit eget blod 24. april 1974 i hjemmet i Holmenkåsen, Oslo, hvor hun havde boet i få måneder sammen med sin mand - en spansk diplomat - og deres fireårige datter.

På trods af et omfattende efterforskningsarbejde af både norsk og spansk politi er sagen aldrig opklaret, men nu forsøger et norsk tv-hold at løse mysteriet, der siden 1974 har hjemsøgt familien til den 31-årige danske kvinde.

Ikke mindst hendes fireårige datter, der var vidne til dele af det brutale overfald på Anni Nielsen Iranzo, som kostede hende livet.

Den nu voksne datter rejser sammen med tv-holdet tilbage til diplomat-kvarteret i Oslo og går i efterforskningens fodspor i dokumentaren Danskerdrabet i Oslo, der sendes på Kanal 5 i aften klokken 22 og kan streames på D-play.

- Den har hjemsøgt mig hele mit liv, den her mørke episode. For at komme videre, så har jeg brug for en eller anden afslutning. Det har jeg altid vidst, men jeg har ikke haft mulighed for at starte den rejse før nu, fortæller den i dag 49-årige datter, Maria, der i løbet af dokumentaren gennemgår nye afhøringsmetoder, som skal kulegrave hendes hukommelse fra drabsdagen.

Maria Iranzo Nielsen var som fireårig politiets kronvidne i sagen. Men fordi politiet den gang ikke betragtede børn som reelle vidner, havde man ikke betjente med specialistviden i afhøring af børn, som man har i dag. Derfor blev Maria Iranzo Nielsen aldrig afhørt.

Teorierne har været mange i drabssagen, som også Ekstra Bladet dækkede i april 1974. Fra det norske politi lød meldingen hurtigt, at man så på mulige gerningsmænd i alt fra spanske terrorister fra Baskerlandet - til overraskede indbrudstyve og til Anni Nielsen Iranzos egen mand.

Ingen er dog nogensinde blevet udpeget som den gerningsmand, der først tævede Anni Nielsen Iranzo ihjel og efterfølgende snørede hendes hals til ved garrottering.

Eneste vidne i gammel drabssag: Maria så sin mor blive dræbt

Gerningsstedet, som efterfølgende møder både naboer og senere politiet, bærer præg af en voldsom kamp mellem den 31-årige danske kvinde og hendes morder.

Det er et voldsomt syn, som den første betjent på stedet, Roar Waktskjold, 45 år senere stadig husker.

- Det er nok et af de steder, der sidder fast i min hukommelse. Det er et af de mest brutale drab, vi har haft her i landet, siger han i dokumentaren.

Danskerdrabet i Olso sendes i aften på Kanal 5.