En voldsom politijagt natten til tirsdag ledte til en anholdelse af tre mænd, der tirsdag klokken 13 stilles i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en døgnrapport.

Med 200 kilometer i timen måtte politiet jage de tre mænd på hele den cirka 30 kilometer lange distance mellem Randers og Aarhus.

Ud over diverse færdselsovertrædelser, er de tre mænd sigtet for at have begået indbrud i et privat hjem, hvor der er blevet stjålet designerstole og tasker.

