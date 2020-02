Jakob smittet: - Vi er dybt rystede

Jakob Tage Ramlyng er den første dansker, der har fået konstateret coronavirus.

Meldingen fik han lidt efter klokken 02.15 på Roskilde Sygehus. Den kom som noget af et chok, fortæller han i et Facebook-opslag ifølge TV2.

'Vi er selvfølgelig dybt rystede over, at det vi troede var stærkt usandsynligt, nu er vores virkelighed. Min kone og jeg fik noget af et chok i nat klokken 02.15, da en læge fra infektionsmedicinsk på Roskilde Sygehus kunne meddele, at jeg er testet positiv for coronavirus som den første i Danmark.'

'Vi er ved godt mod, selv om er trætte og præget af hovedpine, ondt i halsen og hoste. Det bliver helt uvirkeligt at skulle være spærret inde i to uger, men vi prøver at få det bedste ud af det', skriver Jakob Tage Ramlyng

Den ansatte, som i sidste uge altså var på skiferie i Chiesa in Valmalenco i regionen Lombardiet i den nordligste del af Italien. Han er nu i karantæne i sit hjem på Sjælland.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt dialog med patienten om de personer, borgeren har været i kontakt med. Arbejdet med kontaktsporing og inddæmning er dermed gået i gang', skriver de videre.

Symptomer på corona Hvornår skal man undersøges?

Hvis man oplever symptomer som hoste, åndenød og feber, og derudover enten har befundet sig i områder med mange corona-tilfælde eller har haft kontakt med en person, som kan være smittet af coronavirus, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man undersøges af en læge. Hvad kan man gøre for at undgå smitte?

Vær opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning og lokale myndigheders opdateringer om situationen. Herudover kan man gøre følgende: Sikre en god håndhygiejne ved at vaske hænder med sæbe ofte og bruge håndsprit

Sørge for god fødevarehygiejne

Undgå kontakt med både levende og døde dyr på madmarkeder

Undgå tæt kontakt med personer, som virker syge (fx personer som hoster)

Undersøge forholdene i det lokale sundhedsvæsen

Sørge for at hjemrejse i tilfælde af sygdom er dækket af rejseforsikring Du kan altid få det seneste overblik over antallet af smittede og døde på dette kort, som opdateres løbende

Har det fint

Til Ekstra Bladet oplyser Sudhedsstyrelsen presseteam, at manden har det fint efter omstændighederne.

- Der er indtil videre intet at være nervøs for. Han har det godt og sidder derhjemme i sit hjem, lyder det fra styrelsens pressehold.

I en pressemeddelelse skriver styrelsen videre.

'Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt. Stor ros til personalet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde for en flot håndtering. Vi har i Sundhedsstyrelsen et stort fokus på sikker håndtering. I vores nye retningslinjer havde vi netop anbefalet muligheden for hjemmeisolation, også af patienter, der er smittede med den nye coronavirus'.

'Hvis man ikke er så syg, at man har behov for sygehusbehandling, så er det faktisk bedst at være hjemme, så man ikke risikerer at sprede smitte på sygehuset, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Familien ikke smittet

TV2-medarbejderen har været på arbejde onsdag, altså før han blev konstateret smittet med virussen.

Både den smittedes søn og kone er allerede blevet testet for virussen. Begge er testet negative.

Der er endnu ikke kommet oplysninger frem om, hvor præcis familien har været på ferie i det nordlige Italien.

Ændrer ikke risikovurdering

Selvom det første tilfælde af coronavirus nu er konstateret i Danmark, ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags.

Her lyder vurderingen, at der er lav risiko for, at smitten spreder sig til resten af landet.

'Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af COVID-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Men vores strategi er fortsat at inddæmme smittespredning i Danmark'.

'Det gør vi ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og ved at behandle under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne', siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Corona - fakta Det første tilfælde af Coronavirus blev fundet i den kinesiske by Wuhan i december 2019. Siden da er mere end 82.000 personer blevet smittet - heraf langt de fleste i Kina. Over 2800 mennesker er indtil videre bekræftet døde af virusset, mens næsten 33.000 er erklærede raske. Senest har epidemien bredt sig til Italien, hvor flere hundrede mennesker er blevet smittet i den nordlige del af landet, ligesom omkring 1000 mennesker er i corona-karantæne på Tenerife i Spanien. Heraf en del danskere. Det første danske tilfælde - en TV2 ansat, der havde været på skiferie i Italien - blev bekræftet torsdag.

Spreder sig i Europa

I Europa har særligt det nordlige Italien været ramt af det potentielt dødelige coronavirus.

På den spanske ferieø Tenerife er seks danskere i øjeblikket isoleret på spansk hotel i 14 dage på grund af virus.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i tæt dialog med den smittede om de personer, som vedkommende har været i kontakt med.

- Arbejdet med kontaktsporing og inddæmning er dermed gået i gang, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i pressemeddelelsen.

