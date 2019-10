Jalousidrama i swingerklub: Mand dømt for vold

To mænd er dybt uenige om, hvad der fik den ene til at sende to knytnæveslag i hovedet på den anden

Det udviklede sig voldsomt, da en gruppe mænd og kvinde i december 2018 var samlet til et gangbang i swingerklubben Tucan Club i Almind vest for Fredericia.

Her uddelte en 47-årig mand nemlig knytnæveslag i ansigtet på en anden mandlig gæst. Sagen endte for en dommer ved Retten i Kolding, hvor den 47-årige swingergæst stod tiltalt for vold.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Manden modtog en betinget fængselsdom på 40 dage. Desuden skal gerningsmanden begynde i psykiatrisk behandling.

Manden indrømmede i retten, at han havde skubbet til offeret, men herefter er der stor uenighed om, hvad der ellers lå til grund for det voldelige optrin.

Selv mener gerningsmanden, der er af anden etnisk herkomst end dansk, at han var et offer for racisme.

- Han havde sagt en masse ting til de andre, så der var drama, da jeg kom. Alle i klubben kiggede underligt på mig. Det var racisme. Det er kun på grund af min hudfarve, han gjorde det, lød det ifølge mediet fra den 47-årige i retten.

- Han ser mig ikke som en god mand, en god dansker eller en god swinger, sagde han videre.

Den udlægning kunne offeret langt fra genkende. Han mener, at den 47-årige angreb han på grund af jalousi.

- Jeg ved godt, hvad det bunder i: Der var nogle af pigerne, der hellere ville være sammen med mig end ham, forklarede offeret under retssagen.

Pisk, swingerklub og latex: Se de frækkeste billeder fra sexmessen

Dansk massagepige: Mænd kigger ned i gulvet, når de beder om anal med strap-on

Christina på 120 kilo: Sådan swinger jeg med bi-sex og S/M

Helle er single og swinger: Nyder stemningen til et gangbang

'Swingerchefen' Therese giver gode råd: Sådan får du sex i klubben