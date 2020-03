James Bonds pistoler stjålet

Fem pistoler, der blandt andet er blevet brugt i James Bond-film som Die Another Day og A View to a Kill, er blevet stjålet fra et hus i det nordlige London.

Det skriver The Guardian.

Politiet blev kaldt ud til huset mandag aften, men det lykkedes dem ikke at pågribe nogen gerningsmænd. Naboer har beskrevet dem som tre hvide mænd, der kørte væk i et sølvgråt køretøj.

Ifølge avisen er flere af pistolerne 'uerstattelige' og har en værdi på mere end 100.000 pund, svarende til mere end 800.000 danske kroner.

Der er tale om pistoler af typerne Walther PPK, Beretta Cheetah, Beretta Tomcat, .44 Magnum og Llama .22.

- Mange er uerstattelige. Magnum-pistolen er den eneste, der nogensinde er lavet, hvor hele pistolen er lavet i krom. Walther PPK-pistolen var den sidste pistol, der blev brugt af Roger Moore i A View to a Kill, lyder det fra kriminalinspektør Paul Ridley fra Metropolitan Police.

Politiet opfordrer alle, der ved noget - eller som bliver tilbudt at købe pistolerne - til at henvende sig.