Jan forsvundet: Ikke set siden i går

Jan Hansen kan have svært ved at finde hjem, da han er dement

Opdateret klokken 18.54: Politiet har set Jan Hansen på videomateriale

65-årige Jan Hansen er ikke blevet set siden i går i Assens.

Fyns Politi udsender derfor et billede af ham og oplysninger på den 65-årige mand i håb om, at nogen har set ham.

Han beskrives som mellem 190 og 195 centimeter høj og kraftig af bygning.

Han er sidst set iklædt en hvid jakke, hvorpå der står 'geo' skrevet på ryggen, blå cowboybukser og brune sko.

Jan Hansen er dement, og der kan derfor være, at han har problemer med at finde hjem.

Kort før klokken 17 kunne politiet oplyse, at de har set en video af Jan Hansen i en butik i Assens. Han skulle have været i butikken for mindre end en time siden, og han så ud til at være i 'god fysisk forfatning'. Politiet vil dog stadig gerne møde ham og sikre, at han er okay.

Hvis du har set manden det seneste døgns tid, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.