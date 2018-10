Japansk journalist frigivet af islamister i Syrien

En japansk journalist, Jumpei Yasuda, der har været holdt som gidsel af islamister i 40 måneder i Syrien, kunne onsdag forlade Tyrkiet og flyve til Japan efter at være blevet sat på fri fod.

- Jeg er lykkelig over, at jeg kan rejse hjem, sagde den 44-årige freelance journalist, som siges at være blevet taget til fange af en gruppe tæt på al Qaeda i 2015, da han kom til Syrien fra Tyrkiet.

Japanske diplomater i Tyrkiet bekræftede tidligere, at den frigivne mand var Yasuda, og Japans udenrigsministerium sagde, at han ville blive bragt hjem så hurtigt som muligt.

I en videooptagelse, som er blevet offentliggjort af tyrkiske embedsmænd, siger han, at han er blevet frigivet.

- Mit navn er Jumpei Yasuda, japansk journalist. Jeg har været fange i Syrien i 40 måneder. Jeg er nu i Tyrkiet og ved godt helbred. Mange tak, siger han.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har takket Qatar og Tyrkiet for deres hjælp med at få journalisten frigivet.

En regeringstalsmand siger, at der ikke er blevet betalt nogen løsesum.

Yasudos tre år i fangenskab var ikke første gang, han blev holdt som gidsel i regionen. Han blev også taget til fange i Bagdad i 2004 og blev senere kritiseret i Tokyo for at få sin regering involveret i forhandlinger om en frigivelse.