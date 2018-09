Japansk kvinde i panik ved dansk grænse: Flygtede en kilometer og påkørte patruljevogn

En 41-årig kvinde fra Japan fik torsdag en kedelig bemærkning i straffeattesten og en unødvendig udgift, da hun skulle krydse grænsen mellem Tyskland og Danmark ved Kruså.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev kvinden torsdag eftermiddag udtaget til stikprøvekontrol ved grænsen, hvorefter hun stoppede. Men inden kontrollen kunne blive gennemført, gassede hun pludselig op igen og kørte igennem grænsekontrollen.

Hun blev derfor straks eftersat af politiet, der af gode grunde ikke kendte årsagen til hendes pludselig flugt.

Kvindens flugt nåede at strække sig over en kilometer, inden hun blev stoppet af en patrulje fra grænsekontrollen.

Viste skilt på japansk

Men episoden stoppede ikke her.

Efter standsningen valgte kvinden nemlig at låse bilen indefra, hvorefter hun blandt andet tog et tørklæde og solbriller på. Efterfølgende viste hun et stykke papir gennem ruden, hvorpå der stod noget på japansk.

- Eftersom skiltet var på japansk, vidste betjentene jo ikke, hvad der stod, så der kunne stå hvad som helst lige fra et råb om hjælp til trusler, siger Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Efterfølgende har det dog vist sig, at der på skiltet blot stod, at kvinden kun talte japansk.

Forsøgte at komme væk

For at forhindre kvinden i at køre væk fra politiet igen, havde man valgt at stille en patruljevogn både foran og bagved kvindens bil, og kvinden formåede derfor også at bakke ind i et af politiets køretøjer, da hun ville forlade stedet.

Til sidst lykkedes det dog betjentene at få åbnet døren i kvindens bil, hvorefter kvinden blev anholdt. Efter anholdelsen foregik begivenhederne i et mere roligt tempo.

Den japanske kvinde har efterfølgende været til afhøring hos Udlændingekontrolafdelingen i Padborg med bistand fra en japansk tolk.

Nervøs og forvirret

Efter afhøringen er politiet kommet af den opfattelse, at kvinden ikke havde foretaget sig noget kriminelt, og at hun alene blev nervøs og forvirret i forbindelse med indrejsen til Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at kvinden havde nogle bekendte i området, som hun skulle besøge.

Den kaotiske situation endte med, at kvinden fik en bøde på i alt 4000 kroner for overtrædelse af færdselsloven og af pasloven, fordi hun ikke fulgte myndighedernes anvisninger ved grænseovergangen.