Jeppe Kofod om skudangreb mod præst: 'Kujon-agtigt'

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), reagerer nu på lørdagens skudepisode i Lyon i Frankrig, hvor en 52-årig ortodoks præst blev skudt og såret af en ukendt gerningsmand.

'Rapportering fra Lyon, Frankrig, om endnu et meningsløst og kujonagtig angreb mod ubevæbnede borgere,' skriver han på det sociale medie Twitter.

'Det er stadig for tidligt at drage konklusioner. Afventer mere information. Vores støtte og sympati mod vores franske venner og allierede står stærkt. I er i vores tanker,' fortsætter udenrigsministeren i tweetet, hvor han desuden har vedhæftet et billede af det franske flag.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Ifølge den franske tv-kanal BFM TV blev præsten skudt to gange i maven omkring klokken 16 ved sin kirke, mens han var ved at lukke kirken for i dag.

Hans tilstand er kritisk, og han er blevet transporteret til et nærliggende hospital. Flere franske medier beretter desuden, at gerningsmanden lørdag aften fortsat er på flugt.

I højeste alarmberedskab

Frankrig hævede torsdag landets sikkerhedsniveau til højeste niveau efter et terrorangreb i Nice, hvor tre personer blev dræbt med kniv i Notre Dame-kirken. Den ene dræbte - en 60-årig kvinde - blev forsøgt halshugget. Landet arbejder med i alt tre sikkerhedsniveauer.

Foruden angrebet i Nice blev det franske konsulat i Saudi-Arabien samme dag forsøgt angrebet af en saudisk borger med 'et skarpt redskab'. Her blev en vagt såret.

For lidt over to uger siden blev en 47-årig skolelærer halshugget i en forstad til Paris. Han underviste i ytringsfrihed og havde vist sine elever karikaturtegninger af profeten Muhammed.

Præsident Macron har efter halshugningen sagt, at han 'ikke vil tage afstand til karikaturtegningerne', og at halshugningen var islamistisk terror.