Jeppes forsvinding er et mysterium

Opdatering: Jeppe er fundet i god behold, oplyser Fyns Politi klokken 13.00

- Vi ved ikke, hvor han er. Alle scenarier kan være i spil.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi, beder nu om offentlighedens hjælp, efter at den 19-årige Jeppe Sørensen fra Nyborg søndag aften forsvandt ved 19-tiden.

- Jeppe forlod sit hjem, fordi han skulle til Korsør for at besøge nogle venner. Her dukkede han imidlertid aldrig op. Kammeraterne slog alarm. Hvor Jeppe er lige nu, er en gåde, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Politiet har forsøgt at spore Jeppe via hans mobiltelefon.

- Telefonen var sidst aktiv klokken 20.14 omkring Sorø. Nu kan vi ikke få kontakt med den, siger Hans Jørgen Larsen.

Ifølge vagtchefen er Jeppes forældre meget bekymrede, og derfor har de kontaktet politiet, så Jesper hurtigt kan blive fundet.

Muligvis på Sjælland

Politiet mener, at Jeppe Sørensen formentligt befinder sig et sted på Sjælland. Men de nærmere omstændigheder omkring hans forsvinden er for øjeblikket helt åbne.

Den unge mand er 185 centimeter høj og slank af bygning.

Han var iført lyse cowboybukser og en lyserød hættetrøje og havde sorte sko på, da han forsvandt.

Kontakt Fyns Politi på telefon 66 14 14 48 eller ring 114, hvis du har oplysninger i sagen.