Jernbane-ulykken: Christoffer hjalp mor og datter ud af den smadrede bil

- Vi gjorde det bedste for at redde menneskeliv. Men drengen var død og faderen døende, da jeg nåede frem, fortæller 23-årige Christoffer Damsgaard Fuglsig

Arbejdet på letbanen har stået på i tre år, og ifølge lokale beboere var det kun et spørgsmål om tid, før en ulykke ville ske på grund af manglende sikkerhed. Video: Ernst van Norde

- Det hele var kaotisk og meget voldsomt. Jeg har jo ikke set sådan en ulykke før. Vi gjorde det bedste for at redde menneskeliv. Men drengen var død, og faderen var døende, da jeg som den første nåede frem til ulykkesstedet.

23-årige Christoffer Damsgaard Fuglsig fra Aarhus var den første, der nåede frem til ulykkes-bilen, efter at den tragiske ulykke lørdag på Djursland, hvor en norsk familie fik deres tilværelse smadret af et tog fra letbanen.

Christoffer var med i toget. Pludselig hørte han et brag. Hurtigt blev han klar over, at der var sket et voldsomt sammenstød med en personbil. Bilen var slynget langt væk fra vejen og væltet rundt.

Dybt chokeret

- Drengen var død, da jeg nåede frem til bilen. Det kunne jeg se på hans skader. Faderen var dybt bevidstløs, og han var fastklemt, fortæller Christoffer.

Faren døde senere, da redningsfolkene var nået frem og forsøgte at redde ham.

Flere ilede frem til den forulykkede bil og hjalp med at få mor og datter ud.

- Vi fik moderen og den lille datter ud af bilen. Datteren sagde ikke et ord. Hun var dybt chokeret. Jeg er i tvivl om, hvor meget hun har forstået af tragedien. Moderen var forslået og forvirret, men hun var ved bevidsthed. Hun spurgte hele tiden til børnenes tilstand, fortæller Christoffer Damsgaard Fuglsig.

Stadig påvirket

Mens mor og datter sad i en grøftekant, fik redningsfolkene bjærget liget af den syv-årige dreng ud. Også den 34-årige far blev hentet ud af bilen og forsøgt genoplivet, fortæller Christoffer til Ekstra Bladet.

Den 23-årige pædagogmedhjælper er stadig påvirket af den forfærdelige ulykke. Han har fået tilbudt krisehjælp.

- Jeg har endnu ikke taget imod tilbuddet. Endnu har jeg ikke fået en reaktion. Men det var så frygtelig en oplevelse. Heldigvis kom ambulancerne meget hurtigt. Jeg ved, at der blev gjort alt, hvad der var muligt for at redde alle fire familiemedlemmer. Men det var simpelthen ikke noget at gøre.

Lige siden ulykken har tankerne om familietragedien konstant kredset i den unge mands hoved.

- Det er så tragisk, at nogen skal miste livet på denne måde. Mine tanker går til de stakkels pårørende., lyder det fra den dybt berørte redningsmand.

Christoffer tænker også meget på den lokofører, som sad forrest i toget, da det pløjede ind i bilen med de fire familiemedlemmer.

Årsagen til ulykken er endnu ikke klarlagt. Lokale beboere har i blandt andet i Ekstra Bladet fortalt, at advarselslamperne ved jernbaneoverskæringen tidligere har svigtet. Det er endnu uklart, om det også var tilfældet ved ulykken.

