Jernbaneforbund om DB Cargo-ansats suspendering: Der bliver nok kø ved håndvasken

DB Cargo har nu suspenderet en ansat efter dødsulykken på Storebælt. Det skriver berlingske.dk.

Det drejer sig om en stationsbetjent hos DB Cargo, der angiveligt har stået for sikkerheden på det godstog, der var involveret i den store togulykke på Storebæltsbroen den 2. januar.

Ifølge Berlingske har stationsbetjenten - i strid med reglerne - overstreget nogle afgørende oplysninger på en såkaldt 'vognliste' vedrørende det godstog, der var involveret i ulykken.

Ekstra Bladet har talt med Jernbaneforbundets næstformand, der er uforstående over for, at stationsbetjenten er blevet suspenderet, inden undersøgelserne vedrørende ulykken er færdige.

- Hvis det er rigtigt, at de har suspenderet en mand, så er jeg da overrasket over det, fordi sagen er ikke opklaret ved Havarikommissionen, siger Preben Pedersen, næstformand i Dansk Jernbaneforbund.

- Tager I kontakt til stationsbetjenten, han er jo medlem af jeres forbund?

- Ja. Det er klart, så er vi jo inde i sagen lige pludselig. Hvis vi får det bekræftet, så tager vi fat i det. Det er jo vores medlem. Så hjælper vi ham, hvis der skal ske noget. Som jeg plejer at sige, nu er der nok travlt henne ved håndvasken. Det havner som regel altid nedad i sådan et system. Men man ved det jo ikke endnu.

Ekstra Bladet har talt med kommunikationsdirektør hos DB Cargo, Jan Wildau.

DB Cargo vil ikke bekræfte, om der er tale om en suspendering af en ansat eller ej, men vil gerne bekræfte, at der eksisterer en personalesag.

- Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er noget i denne her sag, der kan have haft indflydelse på, at ulykken skete.

