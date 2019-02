Jetfly støder sammen under flyshow

En blev dræbt og to andre såret under det voldsomme styrt

Det gik grueligt galt under opvarmningen til et flyshow i indiske Bangalore, da to fly tirsdag stødte sammen og styrtede til jorden, skriver Times of India.

De to Hawk Mk-132-fly var del af det indiske luftvåbens Surya Kiran Aerobatic Team, der optræder til flyshows.

Ifølge lokale myndigheder blev den ene pilot dræbt, mens to andre blev såret i styrtet. De er dog udenfor livsfare.

Styrtet fandt sted dagen før starten på det fem dage lange flyshow, som onsdag blev skudt i gang på trods af ulykken.

Her er en MIG 23 fighter jet fra Libya Air Force ekstremt tæt at ramme folk på jorden.

Vanvid: Undviger jagerfly med få meter