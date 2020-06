Jimmi forsvundet: - Hvad siger man til hans lille datter?

Har endnu ikke sagt til lille datter, at hun tror, at far er død

Hvad siger man til sin datter på tre år, når hendes far er sporløst forsvundet? Det spørgsmål har Louise Ebbesen, ekskæreste til Jimmi Steffen Lillelund, bokset med de seneste uger, efter han forsvandt sporløst 30. april i år.

– Jeg har sagt til hende, at ’far er faret vild i København. Men der er mange, der leder efter ham’. Så det er det, hun går rundt og siger, fortæller Louise Ebbesen om datteren Melanie.

Privatfoto

– Jeg ville være ked af at sætte tanker i gang hos hende, som hun skal gå og bryde sit lille hoved med. Og lige nu ved vi jo ikke andet end, at han er væk.

Hun har været kæreste med Jimmi i otte år. De gik fra hinanden sidste år. Men det er vigtigt for Louise at engagere sig i jagten på ham. ’Især fordi der er et par børn’, som hun siger. Jimmi er også far til en dreng på 17.

Louise Ebbesen mistede selv sin mor som femårig og ved, hvordan det er at vokse op uden den ene forælder.

– Så det er for at skaffe vished for børnene, siger hun.

Når hun taler om Jimmi, kommer hun automatisk til at tale om ham i datid. Håbet om, at han er i live, er væk. Han ville aldrig forsvinde frivilligt.

– Der er ingen tvivl om, at Jimmi var en ’frisk’ fyr fra vestegnen, men der er heller ingen tvivl om, at han var ’friskere’ for tyve år siden. Nu tog han tingene lidt mere med ro, siger hun og fortsætter:

– Jeg ved jo ikke, om han er raget uklar med nogen, men det virker bare for voldsomt. Jeg synes virkelig, at man skal træde nogen over tæerne, hvis man bare forsvinder på den måde.

Hun fortæller, at han arbejdede inden for brolægning og byggeri.

Privatfoto

– Der har man både venner og fjender, men det er ikke værre end at blive upopulær i en tv-forretning, fordi man har solgt noget, der ikke duer. Det burde ikke gå så langt, siger hun.

Hun håber nu bare, at noget melder sig med oplysninger, så de kan få ro i sindet.

- Det er lille Danmark. Man fatter ikke, at man bare kan forsvinde.

– Jeg håber, at der er nogen, der har det lidt stramt inden i, eller kommer i tanke om noget, så vi ikke skal gå i uvished.

Jimmi Steffen Lillelund er 177 centimeter høj, almindelig af bygning med brunt kort hår og blågrønne øjne. Han er lidt robust og med tatoveringer. Privatfoto

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra folk, der ved noget, har set noget mistænkeligt eller har set den forsvundne mellem torsdag 30. april klokken 15 til lørdag 2. maj klokken 11.22, hvor bilen blev fundet i Ishøj. De kan kontaktes på 114.