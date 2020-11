Jønke: - Ingen reel grund til udsmidning

For godt to uger siden kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hells Angels-veteranen Jørn Jønke Nielsen var blevet suspenderet i Hells Angels.

Onsdag i forgangne uge satte han for første gang selv ord på sagen, da han på facebook oplyste, at han var blevet sortlistet i rockerklubbben.

Bad standing: Jønke fortid i HA

I et opslag i dag lørdag sætter han yderligere ord på sagen:

'Hej alle sammen, tak for den store opbakning jeg har fået de sidste uger, og særligt de seneste par dage, ikke bare her på Fb, men også alle andre steder hvor jeg færdes og kommer frem.

Mange spørger, hvad grunden til, at jeg er blevet smidt ud er. Der var ingen reel grund, men det er kompliceret og ikke noget jeg vil forklare her, men mon ikke det kommer frem på et eller andet tidspunkt. Jeg har det fint og hilser alle.

Strength and Honor

Jønke'

Sådan skriver Jørn Jønke Nielsen i opslaget.

Hans første opslag om sagen affødte over 400 hundrede kommentarer, hvor mange udtrykte støtte samtidig med, at man spurgte til baggrunden for udsmidningen.

Overfor Ekstra Bladet har han ikke ønsket at kommentere sagen.

Heller ikke Hells Angels vil kommentere udsmidningen. I et mailsvar til avisen skriver HA's pressejuragruppe følgende:

'Vi redegjorde sidste år for, hvorfor vi ikke kommenterer til EB,- vi er fortsat af samme holdning.

Hvad end du måtte have opsnuset af “spændende” læsestof, så har vi ingen kommentarer til noget af det, hverken igår, idag eller imorgen.

M.v.h

PJ Gruppen'