Jønke: Moralsk har jeg ikke haft nogen skrupler

DF og S vil forbyde indsatte at tjene penge på bøger, som omhandler deres kriminalitet. Problematisk for ytringsfriheden, vurderer professor samt HA-veteran

Indsatte i landets fængsler skal ikke kunne tjene penge på at skrive bøger.

Det mener Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som har fremsat et forslag til en folketingsbeslutning. Forslaget er til førstebehandling i Folketinget i dag, fredag.

Det er blandt andet Hells Angels-medlemmet Jørn 'Jønke' Nielsens bog 'Mit liv', der er solgt i mere end 150.000 eksemplarer, og som gennem tiden har sikret forfatteren økonomisk afkast blandt andet i form af bibliotekspenge, som falder retsordfører Peter Kofod (DF) for brystet.

- Spørgsmålet er, om man, når man har begået grove forbrydelser, skal have lov til at tjene penge på at fortælle om det eller om, hvad der ledte til det. Det mener vi ikke, at man skal. Man har i virkeligheden taget noget fra andre mennesker, i nogle tilfælde også deres liv og førlighed. Det, synes vi, ikke skal være årsag til, at man selv kan putte penge i lommen, har Kofod sagt til Kristeligt Dagblad.

Jørn Jønke Nielsen har på sin Facebook-side taget til genmæle, da han mener sig brugt som blikfang til forslaget. Han ser ikke noget problematisk i forhold til sin bestseller og behandlingen af drabet på Bullshit-præsidenten 'Makrel', som han i 1988 blev dømt for.

'Moralsk har jeg ikke haft nogle skrupler. Jeg skrev bogen i en alder af 24 år og tænkte hverken på berømmelse eller penge. Dengang opfattede jeg mig selv som værende i konflikt med alt, hvad mit drabsoffer stod for. Jeg kan sagtens have ondt af hans nærmeste familie, men jeg går ikke ud og beklager noget jeg ikke fortryder.'

Problematisk for ytringsfrihed

Lignende love om indsatte og indtægter fra bøger findes allerede i USA og Australien, hvor myndighederne ved lov har ret til at beslaglægge indtægterne fra bogsalg og udlån.

Fem bøger af indsatte og tidligere indsatte Jørn Jønke Nielsen har skrevet fire selvbiografier om sit liv som del af rockermiljøet, herunder detaljerede beskrivelser af likvideringer. Peter Lundin har medvirket i selvbiografien 'En morders bekendelser', mens han afsoner sin livstidsdom for tredobbelt drab. Brian Sandberg har skrevet og udgivet tre bøger om sit liv som rocker. Klaus Riskær Pedersen har skrevet bogen 'Ankomsten' om afsoning af en dom på seks år for groft bedrageri. Tidligere bandeleder Nedim Yasar skrev i samarbejde med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig bogen 'Rødder' om sin vej ud af bandemiljøet. Vis mere Luk

Såfremt forslaget vedtages, kan det dog være problematisk i forhold til ytringsfriheden, har professor på det juridiske fakultet ved Aalborg Universitet Søren Sandfeld Jakobsen vurderet over for Kristeligt Dagblad.

- Det skal være klarere, om det er bestemte ytringer, man ikke må tjene penge på. Eller om det handler om, at fordi man sidder i fængsel, så må man ikke tjene penge på sine bøger. Det er ret vidtgående i forhold til ytringsfriheden, lyder det fra professoren.

Samtidig mener professoren, at forslaget kan blive problematisk i forhold til beskyttelsen af den private ejendomsret.

Det rører nemlig ved grundprincippet i, at man har retten til de penge, som man selv tjener.

Jørn 'Jønke' Nielsen er i sit Facebook-opslag på linje med professoren.

'Som udgangspunkt er jeg imod at begrænse ytringsfriheden, særligt indsattes og andre med i forvejen begrænset ytringsfrihed, men i sjældne tilfælde kan det være relevant og rimeligt. I den forbindelse bør man dog huske på, at indsatte og andre kriminelles biografier oftest skrives af journalister – som sammen med forlagene tjener pengene', skriver han blandt andet.

Derudover pointerer han, at netop bogen 'Mit liv' blev skrevet i 1985, mens HA-veteranen opholdt sig i Paris - og således tre år før han blev dømt for drabet på 'Makrel'.

Ifølge HA'erens opslag var drabet ikke med i hans originale håndskrevne manuskript, men blev indføjet separat på forlagets opfordring.