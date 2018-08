John Lennons drabsmand kræver løsladelse

For tiende gang får Mark David Chapman, der skød og dræbte den tidligere Beatles-stjerne John Lennon, mulighed for at søge om prøveløsladelse.

Anmodningen ventes mandag, og ifølge nyhedsbureauet AP vil der falde en afgørelse inden for to uger efter høringen.

63-årige Chapman afsoner en dom på mellem 20 års fængsel og livstid i Wende Correctional Facility i det vestlige New York for drabet på Lennon den 8. december 1980.

John Lennon blev skudt og dræbt foran sit hjem tæt ved Central Park på Manhattan i New York.

Mark David Chapman er mentalt forstyrret, men blev alligevel berettiget til at søge om prøveløsladelse første gang i 2000.

Han har hidtil begrundet sine ansøgninger med, at han ikke længere er psykisk ustabil eller udgør nogen fare for samfundet.

Det er to år siden, at Chapman senest ansøgte om at blive sat på fri fod.

Foto: Insight Media/All Over Press

Dengang begrundede myndighederne afslaget på Chapmans ansøgning om prøveløsladelse med, at det "ville være uforeneligt med samfundets ve og vel og underminere respekten for lovgivningen".

John Lennon ville være 77 år i dag, hvis han stadig levede. Han blev født i Liverpool i 1940 og nåede skyhøj popularitet som frontfigur sammen med Paul McCartney i det legendariske band The Beatles.

Lennon var ved sin død gift med den japanske kunstner Yoko Ono. De to viede deres liv til pacifisme.

Yoko Ono er en kendt modstander af at lade Chapman blive prøveløsladt.

Hun har gentagne gange sagt, at hverken hun eller parrets to sønner ville føle sig trygge, hvis han gik frit på gaden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Drabet på John Lennon efterlod en verden af musikelskere i sorg og chok.

Mark David Chapman har senere forklaret drabet med, at han hørte stemmer og bare gerne ville være berømt.

- Jeg er ked af al den smerte, jeg har forårsaget. Jeg er ked af at være sådan en stor idiot og vælge den forkerte vej til berømmelse og anerkendelse, lød det fra Chapman ifølge USA Today i forbindelse med sin anmodning om prøveløsladelse i 2014.

Hver gang Chapman har bedt om prøveløsladelse, har Yoko Ono sendt et brev til høringsudvalget, hvori hun begrunder, hvorfor han ikke bør løslades.