Johnny Madsen i vildt trekants-drama: Kæresten meldt for vold

Episoden inde i Johnny Madsens hjem blev overværet af 61-årige Rita Schmidt og hendes kæreste Mogens. Begge er gode bekendte af både Johnny og Rosita.

- Jeanett var tydeligt påvirket. Rosita ville have hende ud af fordøren, men hun gik på toilettet. Jeg så på intet tidspunkt, at Rosita rørte ved Jeanett. Efter at Jeanett var gået ud, begyndte hun at beskylde Rosita for at have overfaldet hende. Det skete overfor de andre gæster i udendørs-arrangementet. Hverken Mogens eller jeg kunne forstå, hvad hun havde gang i. Vi har på intet tidspunkt set noget overfald, siger Rita Schmidt.

- Er Johnny og Rosita kærester efter din opfattelse?

- Ja, det er mit helt klare indtryk. Rosita bor jo hos ham. Men Jeanett bruger alle midler for at få Rosita væk. Hun kører rundt med ham. Det er der en årsag til, som jeg ikke vil komme ind på her, siger Rita Schmidt til Ekstra Bladet.

Rita Schmidt og kæresten er begge indkaldt som vidner i retssagen. Men parret er i Thailand på ferie og kan derfor ikke deltage i retsmødet.