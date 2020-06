Johnny Madsens kæreste frifundet for vold

Musikeren Johnny Madsens kæreste, Rosita Jørgensen, er netop ved Byretten i Esbjerg blevet frifundet for vold.

Rosita Jørgensen var tiltalt for at have sparket Johnny Madsens manager, Jeanett Exner, i hovedet under en telt-fest på Johnny Madsens grund i august sidste år.

Dommen blev afsagt administrativt klokken 13 tirsdag. Således var hverken Rosita Jørgensen eller Jeanett Exner til stede i retslokalet under domsafsigelsen.

Rosita Jørgensen har hele tiden nægtet sig skyldig i den alvorlige anklage for vold.

- Jeg er lettet, men jeg havde ventet det. Jeg har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger Rosita Jørgensen til Ekstra Bladet.

Ingen synlige spor

Domsmandsretten har i sin frifindelse lagt til grund, at de tilkaldte betjente ikke kunne se synlige spor efter spark eller slag på Jeanett Exners højre kind.

Oplysninger i den efterfølgende lægeerklæring er af så vag en karakter, at de ikke kan tillægges nogen væsentlig betydning.

Retten finder, at der ikke findes objektive beviser for, at Jeanett Exner er blevet sparket.

Endvidere har to vidner forklaret, at Jeanett Exner ikke blev sparket, hedder det i begrundelsen for frifindelsen.

Johnny Madsens kæreste, Rosita Jørgensen. Foto: Christer Holte

- Jeanett Exner er Fanøs store dramaqueen, og der er tale om det pureste opspind, har forklaringen fra Rosita Jørgensen lydt, siden Ekstra Bladet afslørede trekantsdramaet sidste år.

Under retsmødet forrige tirsdag kom det frem, at forholdet mellem de to kvinder er så hadefuldt og så brandfarligt, at den vestjyske musiker nærmest er i fare for at selvantænde.

Fede kælling

Balladen opstod, da Jeanett Exner under festen i teltet ville på toilettet i Johnny Madsens hjem. Rosita Jørgensen bor sammen med Johnny Madsen, og hun vil konsekvent ikke have Jeanett Exner inden for dørene.

- Hun kaldte mig en fed kælling, forklarede Jeanett Exner i retten.

Jeanett Exner fik derfor i mindre urbane vendinger besked på, at hun skulle skrubbe af.

Rosita Jørgensen sammen med sin advokat, Allan Sørensen. Han betegnede i retten Jeanett Exners anklager som det rene mediestunt. Foto: Christer Holte

To vidner har forklaret i retten, at de ikke så, at Jeanett Exner blev sparket i forbindelse med, at hun gik ud ad hoveddøren og ned ad trappen. Det ene vidne havde set nogle lette berøringer mellem de to kvinder. Det andet vidne mente, at der overhovedet ikke havde været fysisk afstand.

'Hun faldt selv'

- Jeanett Exner faldt selv på trappen. Hun var meget beruset, har det kvindelige vidne forklaret.

Et tredje vidne, Tina, der er veninde til Jeanett Exner, forklarede i retten, at hun var blevet sparket over skinnebenet af Rosita Jørgensen.

Jeanett Exner er Johnny Madsens manager og højre hånd. Samtidig er hun kreativ direktør på Realen på Fanø. Arkivfoto: John Randeris

Politiet blev tilkaldt, og to betjente troppede op sidst på aftenen. De bemærkede, at Jeanett Exner ikke umiddelbart havde synlige tegn på slag eller spark i ansigtet.

Hverken Tina eller Jeanett Exner kan huske, hvem af de to der meldte sagen til politiet. De forklarede i retten, at de begge havde drukket i løbet af aftenen.