Johnny Madsens kvinder i krig om pølsevogn

Hadet mellem musikeren Johnny Madsens to nærmeste kvinder, kæresten Rosita Jørgensen og manageren Jeanett Exner, er indædt, dybt og har strakt sig over flere år. Der har været flere sammenstød og politianmeldelser i opgøret.

Det fortæller både Rosita Jørgensen selv og en række kilder uafhængigt af hinanden.

Balladen kulminerede den 11. august i år, da Rosita Jørgensen blev politianmeldt for at have sparket Jeanett Exner i hovedet under en fest på Fanø.

Rosita Jørgensen nægter pure, at hun har sparket sin ærkerival eller på nogen måde har rørt hende.

- Det er rent opspind, siger Johnny Madsens kæreste til Ekstra Bladet.

Se også: Johnny Madsen i vildt trekantsdrama: Kæresten meldt for vold

Den famøse fest blev arrangeret i anledning af, at den til enhver tid meget opfindsomme Jeanett Exner havde kreeret en særlig Johnny Madsen hotdog.

Fornem pølse-premiere

Pølse-premieren skulle finde sted ved festen, hvor blandt andet komikeren Jacob Haugaard og tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen også deltog.

En særlig pølsevogn, som forskellige kunstnere har malet på, blev rullet ind på festpladsen i Madsens have.

Musiker og kunstmaler Johnny Madsen er landet i et gevaldigt trekantdrama.Foto: Jens Hartmann Schmidt

Men også pølsevognen har udløst et sandt drama mellem de to kvinder.

- Efter festen blev pølsevognen holdende i vores have flere dage efter. Det var jeg rimelig træt af at se på. Så jeg meddelte Jeanett Exner, at hvis hun ikke omgående fjernede pølsevognen fra vores private grund, så ville jeg få den kørt bort for hendes regning, fortæller Rosita Jørgensen.

Gik til politiet

Den besked fik angiveligt Jeanett Exner til at tænde helt af.

- Hun meldte mig ligefrem til landbetjenten på Fanø, som pænt ringede til mig og bad mig vente et par dage med at fjerne pølsevognen. Han kender jo Jeanett, fortæller Rosita Jørgensen.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Også tidligere på sommeren var den gal mellem kvinderne.

Her var der åbent hus, hvor alle var velkomne, i det kommunalt støttede kulturcenter Realen. Jeanett Exner er art director på Realen.

- Jeg kom selvfølgelig også til det åbne kulturarrangement. Men jeg blev nægtet adgang af to vagter. Så jeg måtte pænt vente udenfor, fortæller Rosita Jørgensen.

Dybt bekymrede

Kilder tæt på Johny Madsen, som Ekstra Bladet har talt med, er bekymrede for musikeren.

- Det her er så trist at se på. Johnny er en helt igennem ordentlig fyr og en hamrende dygtig musiker, som bare ikke kan sætte sig igennem, siger kilden, der har været meget tæt på musikeren i adskillige år.

Johnny Madsen med kæresten Rosita Jørgensen.

Rita Jørgensen, der ejer et bowlingcenter på Fanø, fastslår overfor Ekstra Bladet, at hun er helt økonomisk uafhængig af Johnny Madsen.

- Jeg klarer mig selv økonomisk. Desuden har jeg altid sagt, at hvis det her i livet virkelig var vigtigt for mig at være sammen med en rockmusiker, så skulle det Anders Blichfeldt.

Jeanett Exner og Johnny Madsen oplyser onsdag, at de ikke ønsker at tale med pressen.