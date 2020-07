Joint-fabrik leverede tusinder af joints om dagen til Nørrebroparken

Politiets indsats mod Danmarks næststørste hashmarked i Nørrebroparken i København har i dag ført til varetægtsfængsling af to mænd og en kvinde, der sigtes for at være i toppen af forsyningsleddet til parkens pushere.

En 24-årig kvinde og en jævnaldrende mand sigtes for at have drevet en jointfabrik på Fælledvej, der dagligt leverede et par tusinde joints til den organiserede hashhandel i Nørrebroparken.

De nægter sig skyldige, og ønskede ikke at udtale sig i retten, men blev fængslet i 27 dage bag lukkede døre.

Ifølge sigtelsen har de produceret 92.800 joints på fabrikken på Fælledvej, der sammen med ren hash cirka fire gange dagligt blev leveret til Nørrebroparken.

Det skete via en kurer, der transporterede og pakkede joints og hash i poser i en bil, en Peugeot, som blev parkeret forskellige steder ved Nørrebroparken.

Ifølge sigtelsen leverede parret dagligt cirka 1250 almindelige joints, cirka 500 store joints og cirka 118 gram hash fra jointfabrikken på Fælledvej til pusherne i Nørrebroparken.

Stor fangst

Da politiet i går slog til mod joint-fabrikken blev parret yderligere fundet i besiddelse af 672 almindelige joint, 115 store joints og 601 gram hash.

Leverancerne har, ifølge sigtelsen stået på i hvert fald fra 25. maj i år til i går. Der er brugt mindst 142 kilo hashmix til produktionen, mener politiet.

Joint-produktionen er sket i forening med flere både identificerede og uidentificerede medgerningsmænd, siger sigtelsen.

Den 24-årige mand var også i maj sigtet for hashhandel i Nørrebroparken, men dengang blev han løsladt i dommervagten.

Her er Københavns næststørste hashmarked

En 23-årig mand er i dag også blevet fængslet i fire uger, sigtet for at have deltaget i den organiserede hashhandel i Nørrebroparken. Han sigtes for at have haft joints og hash i en lejlighed på Frederiksberg, der fungerede som lager for hashhandlerne.

Da politiet ransagede lejligheden blev der fundet 612 almindelige joints, 273 store joints og 436 klumper hash med en samlet vægt på 426 gram. Den 23-åriges stilling til sigtelsen er ikke oplyst.

Efter anholdelserne i går sagde vicepolitiinspektør Rune Nielsen til Ekstra Bladet:

- Det er en forholdsvis omfattende aktion, hvor vi rammer forsyningskæden til den hashhandel, der finder sted i Nørrebroparken.

- Vi har længe haft et stort fokus på Nørrebroparken og foretager jævnligt anholdelser af sælgerne. I dag er vi gået efter deres forsyninger. Det er vi ikke færdige med, så der kan sagtens komme flere anholdelser i løbet af den næste tid, siger Rune Nielsen.

Sådan vogter pusherne Nørrebroparken