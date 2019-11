Jokede med svindel over frokostbordet

På sjette retsdag tegnede Britta Nielsen et skræmmende billede af, hvor let det var at snyde med midlerne fra Tilskudsadministrationen

Britta Nielsen og hendes kollegaer i Socialstyrelsen lavede sjov med, hvor let det var at snyde med Tilskudsadministrationens it-systemer.

Det fortalte Britta Nielsen i retten tirsdag.

- Det var en stående joke, at man kunne tage pengene. Sætte sit eget kontonummer på og tage en tur til Bahamas. Det var så let, at en af vores studenter kunne komme ind og gøre det, lød det fra Britta Nielsen.

Med god hjælp fra sin forsvarsadvokats spørgsmål tegnede Britta Nielsen et billede af en offentlig instans, hvor sikkerhedsprocedurer blev til side sat, for at opnå besparelser og hurtigere sagsbehandling.

Ubegrænset adgang

Britta Nielsen og de øvrige superbrugere af Socialstyrelsens it-system 'TAS' blev fremstillet som almægtige guder, der stort set kunne gøre, hvad er passede dem i systemerne uden at blive opdaget.

Hendes forklaring om it-systemerne og medarbejdernes enorme adgang til disse, blev bakket af hendes forsvarsadvokat Nima Nabipour, der læste op af en rapport udarbejdet af PwC om de mildest talt kritisable forhold i Socialstyrelsen.

Britta Nielsen fortalte videre, hvordan menige medarbejdere godkendte projekter med kontorchefens stempel.

Nima Nabipour gjorde en dyd ud af at få Britta Nielsen til at fortælle, hvor let det var for Britta Nielsen at snyde. Foto: Kenneth Meyer

Kontorelever fik fri leg

Hun fortalte også, hvordan kontorelever igennem en årrække fik lov at låne superbrugeres login til Socialstyrelsens udbetalingssystem, så grøn de grønne administrative medarbejdere kunne prøve kræfter med de tunge opgave.

- Kontrollen fungerede ikke. Man har ikke kontrolleret, at de bilag der skulle være der, har været der, lød det fra Britta Nielsen.

Flere gange modtog Socialstyrelsen da også kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken lød blandt andet på, at regnskabsgodkendelsen var flere år bagud, at den enkeltstående bruger havde for stor adgang til systemet og der ikke var tofaktorgodkendelse.

