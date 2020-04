Journalist forsvundet i Sverige: Mistænker pakistansk sikkerhedsstjeneste

En sag om en forsvundet journalist i Sverige trækker tråde til den pakistanske sikkerhedsstjeneste.

Det mener organisationen Journalister uden grænser, der arbejder for pressefrihed verden over.

Det skriver blandt andet BBC og Aftonbladet.

Den 39-årige journalist Sajid Hussain flygtede fra Pakistan til Sverige i 2012, efter at han havde modtaget dødstrusler for at skrive om organiseret kriminalitet i hjemlandet.

Han skulle være flyttet i en ny lejlighed i byen Uppsala 2. marts, men ingen har set ham, siden han forlod vennens lejlighed med sine ting samme dag.

- Han tog sine tasker og forlod lejligheden. Alt var, som det plejede. Han var i godt humør og glad for sin nye lejlighed, fortæller vennen Abdul Malik, som indtil for nylig delte lejlighed med Sajid Hussain, til den svenske avis Aftonbladet.

De to venner talte i telefon senere samme dag ved 14-tiden. Siden da har ingen set eller hørt fra journalisten.

Ukendte gerningsmænd brød ind

Journalister uden grænser frygter, at Sajid Hussain er blevet bortført efter direkte ordre fra den pakistanske efterretningstjeneste.

- Hvis du spørger dig selv, hvem der kunne have en interesse i at gøre en dissident stum, så vil det første svar være den pakistanske efterretningsstjeneste, siger Daniel Bastard, der er chef for Journalister uden grænsers afdeling i Sydasien, til BBC.

I et interview med den pakistanske avis Dawn fortæller Shehnaz Hussain, at hendes mand havde afsløret en narkobagmand i Pakistan, da ukendte gerningsmænd brød ind i parrets hus.

- Han var ude på opgave, da de brød ind og tog hans computer og dokumenter. Efter det forlod han Pakistan og kom aldrig tilbage igen, siger hun til avisen.

Sajid Hussains forsvinden er meldt til politiet, men der er fortsat ingen spor efter ham.