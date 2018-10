Journalist myrdet: Her er den mystiske dobbeltgænger iført hans tøj

Sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi bevæger sig nu fra tragedie til farce. Det sker i takt med de stadig mere modstridende saudiarabiske meldinger og fortsatte tyrkiske afsløringer om det bizarre forløb.

Nu optræder således en mystisk dobbeltgænger og en stribe påståede telefonopkald til den saudiarabiske kronprins i materialet.

Her ses Jamal Khashoggi på et billede fra marts i år. Foto: AP

I løbet af weekenden indrømmede officielle saudikilder, at den 59-årige mand 2. oktober led en øjensynlig utilsigtet død, da udsendte repræsentanter fra Saudi-Arabien kom i 'nævekamp' med Khashoggi på landets generalkonsulat i den tyrkiske by Istanbul.

Mens tyrkiske efterretningskilder fra starten hævdede, at systemkritikeren var blevet myrdet og parteret ved en nøje planlagt aktion, afviste det officielle Saudi-Arabien ethvert kendskab til hans forsvinden.

Indtil denne weekend hed det i stedet, at han havde forladt konsulatet ad en bagudgang.

Hvem er den forsvundne Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, 60 år, har i det sidste år levet i eksil i USA, hvor han skrev en fast klumme i avisen Washington Post. Han var tidligere tæt på den saudiske top, men kom i opposition til regimet, da kronprins Mohammed bin Salman sidste år erobrede positionen som det islamiske kongeriges stærke mand. 2. oktober gik Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente nogle skilsmissepapirer fra hjemlandet, så han kunne blive gift med sin tyrkiske kæreste. Hun ventede udenfor, men så ham aldrig igen. Vis mere Luk

Mandag kalder Saudi-Arabiens udenrigsminister Adel al-Jubeir nu for første gang sagen for 'mord'. Det sker i et interview med den højreorienterede amerikanske tv-station Fox News.

- Vi er besluttet på at finde alle kendsgerninger, og vi er besluttet på at straffe dem, som er ansvarlige for dette mord.

- Personerne, som gjorde dette, overskred deres bemyndigelse. Det er klart, at der skete en kolossal fejltagelse, og forsøget på at dække over fejltagelsen forværrede dette, siger udenrigsministeren ifølge BBC.

Saudi-Arabiens stærke mand, kronprins Mohammede bin Salman, ses her med USA's præsident Trump i Det Hvide Hus i marts. Foto: Mandel Ngan

Han hævder videre, at aktionen ikke var sat i gang af kronprins Mohammed bin Salman, der regnes som Saudi-Arabiens stærke mand, og som Khashoggi var i et personligt modsætningsforhold til.

- Selv den øverste ledelse af vores efterretningstjeneste var ikke klar over dette, siger Adel al-Jubeir, som kalder drabet en 'slyngel-operation'.

De saudiske afvisninger svækkes dog alvorligt af angivelig tyrkiske dokumentation om holdet på 15 mand, som ankom til Istanbul fra Riyadh samme dag som Khashoggi forsvandt.

Flere medlemmer af holdet er identificeret som mænd, der tidligere har tjent i kronprinsens livvagt og ledsaget ham på udlandsrejser.

Tyrkisk politi afspærrer en underjordisk garage i Istanbul, hvor en bil fra det saudiske konsulat er fundet. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Med var også en fremtrædende saudisk retsmediciner. Han medbragte en knoglesav og stod ifølge de unavngivne tyrkiske efterretningskilder for den makabre partering af Khashoggis lig inde på konsulatet.

Det tyrkiske politi har øjensynligt endnu ikke sporet ligdelene, som der bliver ledt intensivt efter i millionbyen.

Overfor Reuters afviser en saudisk kilde parteringen og siger, at den døde mand blev rullet ind i et tæppe og overgivet til 'en lokal samarbejdspartner', som skulle skaffe liget bort.

Nyhedsbureauet skriver også, at samtlige 15 medlemmer af Istanbul-holdet er blevet anholdt hjemme i Saudi-Arabien sammen tre andre personer med forbindelse til sagen.

Under hele forløbet har tyrkiske efterretningskilder lækket en strøm af oplysninger og overvågningsbilleder til både lokale regeringstro aviser og toneangivende amerikanske medier som New York Times og CNN.

Her ses den ægte Jamal Khashoggi på et af de sidste fotos. Han forlader en bygning i Istanbul med sin kæreste Hatice Cengiz 2. oktober. Senere på dagen blev han dræbt. Foto: AP

Netop CNN kunne mandag offentliggøre overvågningsbilleder, som viser, hvordan et medlem af det saudiske 15 mands hold 2. oktober forlod konsultatet ad en bagindgang - øjensynligt iført tøj, som den dræbte systemkritiker havde haft på, da han kort forinden gik ind på konsultatet.

Denne mand, Mustafa al-Madani, var noget ældre end de øvrige medlemmer af gruppen, der af tyrkiske medier er stemplet som en dødspatrulje.

Hans rolle var øjensynligt at kunne træde ind som en slags dobbeltgænger for Khashoggi, fordi han er af tilsvarende alder og statur. Han forlod konsulatet iført Khashoggis mørke jakke, lyse trøje, benklæder, briller og et falsk skæg, men var stadig iført de samme sportssko, som han selv havde på, da han ankom til stedet fire timer tidligere. Alt er tilsyneladende dokumenteret af overvågningsbilleder.

- Khashoggis tøj var formentlig stadig varmt, da Madani tog det på, siger en tyrkisk kilde til CNN.

Det er uvist, hvorfor saudierne aldrig har brugt billederne af dobbeltgængeren i deres afvisning. Måske fordi materialet var for utroværdigt.

Maher Abdulaziz Mutreb (til venstre i rød cirkel) ses her med kronprins Mohammed bin Salman under et besøg i USA tidligere i år. Foto: Steven Gonzales/AP

Mandag meddelte den tyrkiske avis Yeni Safak, at et medlem af 15 mands gruppen ringede fire gange fra konsulatet til kronprins Salmans kontor i Riyadh på dagen, hvor Khashoggi forsvandt.

Opkaldene blev modtaget af Bader al-Asaker, chef for kronprinsens stab.

Manden, der ringede, er i avisen identificeret som Maher Abdulaziz Mutreb, et medlem af kronprinsens nærmeste følge, som i år har ledsaget Mohammede bin Salman på rejser til Spanien og USA.

Der er tidligere lækket fotos af Mutreb, hvor man ser ham gå ind på konsulatet og senere samme dag besøge generalkonsulens private bopæl, inden han ved aftentide forlod Istanbul og fløj hjem til Saudi-Arabien.

Tyrkiet og Saudi-Arabien er regionale rivaler, som strides om holdningen til Iran, Syrien, Qatar og krigen i Yemen.

I Riyadh gøres der klar til en stor erhvervskonference, der med kronprinsen i spidsen skal åbne tirsdag. Foto: Amr Nabil/AP

Tirsdag har Tyrkiets præsident Erdogan bebudet, at han vil give en stor redegørelse om Khashoggi-sagen i parlamentet.

Det sker samtidig med, at kronprins Mohammed bin Salman skal åbne en stort anlagt erhvervs-konference i den saudiske hovedstad Riyahd. Mødet, der kaldes 'Davos i ørkenen' efter det kendte årlige møde i den schweiziske by Davos mellem politikere og erhvervsspidser, er imidlertid blevet ramt af en stribe afbud.

I USA kræver medlemmer af Kongressen sanktioner med Saudi-Arabien og stop for gigantiske våbensalg til den nære allierede.