Journalist og kæresten dræbt i eget hjem: Formentlig lejemord

Den slovakiske journalist Jan Kuciak og hans partner Martina Kusnirova er i weekenden blevet dræbt i deres hjem ved Bratislava. - Et angreb på ytringsfriheden og vores demokrati, siger premierminister

En slovakisk graver-journalist og dennes partner er i weekenden blevet myrdet i det, som myndighederne formoder er et overlagt drab, som kan sættes i direkte forbindelse til journalistens arbejde.

Det skriver flere slovakiske og internationale medier. Herunder BBC.

27-årige Jan Kuciak og partneren Martina Kusnirova blev skudt og dræbt i parrets hjem i landsbyen Velka Maca, som ligger cirka 65 kilometer øst for Slovakiets hovedstad Bratislava.

- Det er højest sandsynligt relateret til journalistens undersøgende arbejde, siger en efterforskningleder hos politiet.

Jan Kuciak var i færd med at undersøge påstande om skattesvig i forbindelse med salg af luksus-lejligheder. En historie, som var ansporet af en demonstration mod landets indenrigsminister Robert Kalinak, som sidste år slap for retsforfølgelse, selv om han blev beskyldt for bestikkelse.

Slovakiets premierminister Robert Fico har som konsekvens af drabene indkaldt til hastemøde med repræsentanter fra landets sikkerhedstjeneste. Også Kalinak forventes at deltage i mødet, skriver BBC.

- Hvis det kan bevises, at den undersøgende journalists dødsfald kan sættes i forbindelse med hans arbejde, så er der tale om et motiveret overfald på ytringsfriheden og på demokratiet i Slovakiet, siger Fico.

Lejemord i tilknytning til korruptionssager er forholdsvis sjældne i EU og centraleuropa, skriver BBC.

Den dræbte Jan Kuciak havde arbejdet i tre år for onlinemediet Aktuality.sk, som er ejet af det schweizisk-tyske udgiverselskab Ringier Axel Springer.

- Vi er chokerede og lamslåede over meldingen om, at Jan Kuciak og hans partner tilsyneladende er blevet ofre for en modbydelig likvidering, lyder det i en melding fra den slovakiske afdeling af Ringier Axel Springer.

Selskabet har fortalt, at hvis hensigten med dobbeltdrabet er at undgå offentlig omtale af ulovligheder, så vil selskabet fordoble sine journalistiske bestræbelser på netop at få ulovlighederne omtalt.