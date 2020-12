Julefrokost over gevind: Truede med at skyde betjent

Stærkt beruset 49-årig mand gik bersærk ved julefrokost og endte med at blive sigtet for vold, hærværk og trusler på livet

Meningen var nok at træde ind i den søde juletid i gode venners lag, men for en 49-årig mand i Sønderborg endte en julefrokost lørdag i kaos, da han stærkt beruset gik bersærkergang ud på natten og endte med at blive sigtet for vold, hærværk og trusler på livet.

Julefrokosten blev afholdt i en bekendts lejlighed i Jørgensgaard i Sønderborg, hvor den 49-årige røg ind i en uoverensstemmelse med en 28-årig gæst. Den kunne ikke løses ad forhandlingens vej, hvorfor den 49-årige smadrede indbo i raseri og slog sin modstander i baghovedet med en halvanden liters flaske.

Flasken kun halvt fyldt og var af plastic, så skaden var overskuelig, men den 49-årige truede også med at 'smadre' den 28-årige og slå ham ihjel.

Politiet blev tilkaldt ved firetiden søndag morgen, men det lagde ingen dæmper på den 49-årige, som overøste de to betjente med eder og forbandelser - for så til sidst at true med at tage tjenestepistolen fra den ene og skyde den anden.

- Han indlod sig ikke på nogen måde i klammeri med politiet. Det var han heldigvis trods alt for klog til, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi tager dog absolut sagen alvorligt alligevel, for uanset, om man er påvirket eller ej, har man mulighed for at opføre sig ordentligt.

Manden er sigtet for vold efter straffelovens paragraf 44, som er den såkaldt milde paragraf. Sigtelsen kan blive udvidet til at omfatte paragraf 45, der handler om grov vold, idet han brugte et slagvåben, oplyser politikommissær Berg.

- Lige nu kører den som almindelig vold, idet der er brugt en ikke alt for tung plasticflaske frem for en glasflaske, som kan gøre anseelig skade, siger Berg.

- Det her er en sag, som ud over almindelige tømmermænd også må give nogle moralske tømmermænd, siger Thomas Berg.

Den 49-årige mand blev anholdt klokken 4.40 søndag morgen og blev løsladt klokken 6.30 efter at være faldet til ro.

- Og så var vi endda så flinke, at vi lige kørte ham hjem til sin egen bopæl, siger politikommissæren.

Britisk politi finder kokain for 823 millioner i bananmos

Kvinde død: Blev påkørt af bil

Voldsomme uroligheder i Paris: Næsten 100 anholdt