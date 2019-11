Julenisse fældede overfaldsmand

En overfaldsmand var ganske nem at identificere, da han bar på en stor julenisse

De særligt juleglade er måske så småt ved at pynte op til den festlige højtid.

Det kunne være tilfældet for en 27-årig mand, som Lolland-Falsters Politi torsdag klokken 18.10 anholdt.

Han havde med en stor julenisse under armen forsøgt at køre i bus uden billet, hvorfor chaufføren havde bedt ham om at stige af. Det smadrede dog tilsyneladende den 27-åriges julehumør.

Han begyndte at råbe af buschaufføren, ligesom han også sparkede og skubbede hende, for han hastede ud af bussen med nissen under armen.

En hurtig sixpack

Måske for at dulme raseriet skyndte den 27-årige sig hen til en nærliggende kiosk, hvor han stjal en sixpack øl.

Politiet kunne dog hurtigt få øje på manden, fordi han stadig havde julenissen under armen. Han blev sigtet for vold mod nogen i offentlig tjeneste og butikstyveri.

Den 27-årige fremstilles fredag i grundlovsforhør.