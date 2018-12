Julesang fik bevæbnet mand til at overgive sig

Efter at have været barrikaderet i sit hjem ville en bevæbnet mand i Pennsylvania bare gerne have politiet til at synge en lille julesang

Det kræver nogle helt særlige overtalelsesevner at være forhandler i politiet.

En betjent fra den amerikanske delstat Pennsylvanias SWAT-enhed beviste i julen, at han ikke kun har talegaverne i orden, men også sangstemmen.

Det skriver BBC.

Et særpræget ønske

Første juledag barrikaderede en mand, bevæbnet med en riffel, sig i sit hjem i Chester County i Pennsylvania. Det var et bekymret familiemedlem, der valgte at tilkalde det lokale politi, som derudover valgte at tilkaldte den tilknyttede SWAT-enhed.

Den bevæbnede mand var ikke helt tilfreds med det store politiopbud foran hjemmet. Det fik ham til at gribe den skarpladte riffel og skyde rundt i kvarteret. En af de mange kugler fra geværet ramte en politibil.

Klokken seks om morgenen, efter ni timer med hårde og lange forhandlinger, kom manden pludselig med et forholdsvist sært ønske til forhandleren fra SWAT.

Han ville bare så gerne have, at den stærkt bevæbnede SWAT-betjent skulle synge en lille sang.

Som ønsket, så gjort.

Det blev en klassiker

Derfor kunne de tilstedeværende betjente og nyhedsreportere pludselig opleve, at en SWAT-betjent brød ud i sang.

Nærmere bestemt juleklassikeren 'White Christmas'.

Den syngende betjent nåede igennem de første fire vers, hvorefter manden i huset valgte at overgive sig.

Om det var betjentens skønsang, eller mangel på samme, der i sidste ende fik manden i huset til at overgive sig, melder historien intet om.

Thomas Hogan, der er anklager i distriktet, hvor det hele fandt sted, dukkede op for at give de noget pressede betjente en småkage forklædt som rensdyr. Det er ham, der har valgt at dele den noget specielle julehistorie på de sociale medier.