Julian Assange sagsøger Ecuador for brud på rettigheder

WikiLeaks-grundlægger Julian Assange har sagsøgt regeringen i Ecuador for at krænke hans "grundlæggende rettigheder" og begrænse hans adgang til omverdenen fra sit tilflugtssted på landets ambassade i London.

- Julian Assange har i dag sagsøgt Ecuadors regering for at have brudt hans grundlæggende rettigheder og frihed, udtaler WikiLeaks i en erklæring fredag.

I marts i år mistede Julian Assange sin internetadgang, og han blev frataget sin mobiltelefon, ligesom at han fik forbud mod at få gæster på ambassaden.

Ecuador begrundede beslutningen med, at Assange havde brudt en skriftlig aftale om ikke at blande sig i landets udenrigspolitik.

Mandag i denne uge fik han dog igen mulighed for delvist at kommunikere med omverdenen.

Australskfødte Assange har opholdt sig på Ecuadors ambassade i London siden 2012.

Han frygter at blive udleveret til USA, hvor han risikerer at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt, men anmodningen blev trukket tilbage i 2017.

Storbritannien har dog fastholdt arrestordren på ham. Det skyldes, at WikiLeaks-grundlæggeren ikke overholdt betingelserne for løsladelse mod kaution, da han søgte tilflugt på ambassaden.

Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar. Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.

Flere ting peger på, at den ecuadorianske ambassade er ved at være træt af at give husly til Assange.

Blandt andet sagde Ecuadors præsident, Lenin Moreno, i juli, at Assange "på et tidspunkt" skal forlade ambassaden.

Han fortalte også, at han har diskuteret sagen med den britiske regering.