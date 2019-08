Junglestamme skal finde forsvunden teenagepige

En lokal stamme har meldt sig i den massive eftersøgning af 15-årige udviklingshæmmede Nora Quoirin fra London, som forsvandt sporløst fra sit hotelværelse nær byen Seremban i Malaysia natten til søndag.

Stammen hjælper flere end 160 personer, der på fjerde dag søger efter den unge pige i den omkringliggende jungle. De er vant til at færdes i junglen og har derfor stor viden om det farefyldte terræn, skriver Daily Mirror

Muligvis kidnappet

Nora var på familieferie med sine forældre og to søskende, da hun natten til søndag forsvandt fra hotellet The Dusin. Vinduet på pigens hotelværelse stod åbent, og et medlem af hotellets personale fortalte til The Sun, at det er umuligt at vide, hvorvidt vinduet blev åbnet indefra eller udefra.

Det malaysiske politi behandler umiddelbart sagen som en forsvindingssag, men vil fra onsdag ikke længere udelukke, at der kan være tale om kidnapning. Pigens familie er sikre på, at hun er blevet taget mod sin vilje.

Pigens tante Aisling Agnew har udtalt til flere medier, at Nora ikke kunne finde på at forlade værelset eller overhovedet være i stand til at åbne vinduet på hotelværelset selv.

- Nora er et barn med specielle behov og lærings- og udviklingsvanskeligheder, som gør hende særligt sårbar, og vi frygter for hendes sikkerhed. Hun ville aldrig forlade sin familie af egen fri vilje.

Junglestammen kan hjælpe

I den omkringliggende skov og jungle, som politiet formoder at Nora befinder sig i, lever der mange farlige dyr. Ifølge hotellets egen hjemmeside kan man møde både vildsvin, aber, igler og kæmpe tusindben blandt træerne.

Malaysias stammefolk har dog levet i junglen i mere end 60.000 år og kan måske komme til at gavne eftersøgningen.