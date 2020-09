Jungletrommer buldrer efter drabsforsøg på Amager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet jagter fortsat gerningsmanden eller gerningsmændene til episoden, hvor en 39-årig mand med tæt forbindelse til Hells Angels mandag aften blev alvorligt såret ved et drabsforsøg på Belfastvej på Amager.

Tirsdag meddelte politiet, at den 39-årige var uden for livsfare, selvom hans skader er ganske voldsomme.

I mellemtiden har man haft mulighed for at afhøre den kvæstede, men han vil ikke tale med politiet:

- Umiddelbart ønsker den forurettede ikke at bidrage til sagens opklaring, fortæller Dannie Rise, politiinspektør, Københavns Politi.

Dømt i Fehår-sag: HA-hjælper skudt ned

Han fortæller yderligere, at man i forbindelse med sagen fortsat efterforsker bredt. I går oplyste man, at motivet til drabsforsøget eventuelt kan bunde i et personligt opgør, ligesom et opgør i kriminelle miljøer også kan være motiv.

Drabsforsøget fandt sted mandag kort før klokken 21.30, hvor manden kom gående ved en lille legeplads, der ligger for enden af et boligkvarter på Belfastvej. Her blev den 39-årige HA-håndlanger overrasket af gerningsmænd, der havde ligget på lur bag nogle skraldespande, og ramt af flere skud.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev manden ramt af tre skud i overkroppen. Den oplysning har politiet hverken ønsket at be- eller afkræfte.

Det er angiveligt ikke kun politiet, der interesserer sig for sagens opklaring.

Siden har man i forskellige kriminelle miljøer efterlyst oplysninger om skudepisoden. Det erfarer Ekstra Bladet fra kilder med indblik i miljøerne.

Efter oplysningerne at dømme er det tydeligt, at flere forskellige aktører har stor interesse for sagen.

To timer efter drabsforsøget blev en bil fundet udbrændt i Hundested på Sjællands nordkyst.

Politiet oplyser over for Ekstra Bladet, at man interesserer sig for bilen, men at det er for tidligt at sige, om den har noget med sagen at gøre.