Justitsminister reagerer på Peter Madsens flugt: Vil iværksætte nye tiltag

Justitsminister Nick Hækkerup (S) varsler nye tiltag efter Peter Madsens flugtforsøg. I et opslag på Twitter kalder han sagen for 'dybt alvorlig':

'Det siger sig selv, at dømte livstidsfanger, der har begået de værst tænkelige forbrydelser, ikke skal kunne slippe ud af myndighedernes varetægt,' skriver Nick Hækkerup og fortsætter:

'Et er sikkert: Vi kommer til at iværksætte en række yderligere tiltag mod fangeflugter i den kommende tid'.

Justitsministeren skriver, at han har bedt kriminalforsorgen om en redegørelse for at finde ud af, hvordan Peter Madsen slap af sted med flugtforsøget.

Det er ikke første gang i nyere tid, at en 'alvorlig' fangeflugt er lykkedes, skriver Nick Hækkerup, der mener, at der nu er brug for yderligere stramninger.

19. november sidste år lykkedes det lederen af banden NNV at flygte fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse under stor dramatik. Også denne fangeflugt fik ministeren til at forlange en redegørelse samt en skærpelse af sikkerheden.

Bandelederen blev først anholdt to måneder senere i Spanien.

Ifølge justitsministeren er der nu 'en handlingsplan på vej, hvor myndighederne skal komme med et bud på, hvordan vi strammer sikkerheden yderligere op'.

