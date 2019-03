Jyde fandt maskinpistol i haven

En mand fandt under en udgravning i haven blandt andet en gammel maskinpistol. Politiet mener, at det stammer fra 2. verdenskrig

Under fuglekvidder og forårssol gjorde en 30-årig mand fra Bramming lørdag eftermiddag et opsigtsvækkende fund i sin have.

Da han var i færd med at grave ud til en carport, opdagede han noget mærkværdigt gemt i jorden.

- Det drejer sig blandt andet om en gammel MP40 maskinpistol og meget ammunition. Der lå mellem 200-300 patroner i en rusten våbenkasse.

Politiet fik anmeldelsen klokken 14.43.

- Og vi kørte selvfølgelig ud og hentede genstandene, som nu er i politiets varetægt, siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Ikke kun ukrudt & forårsblomster, der dukker op af jorden på denne årstid. En beboer i Bramming fandt under gravearbejde i baghaven denne MP40 + en stor mængde ammunition. Stammer formentlig fra besættelsestiden. #politidk pic.twitter.com/NrZRDghA34 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 30, 2019

Tyske våben

Men det er uden tvivl længe siden, at de nu rustne våben har været i brug.

- Der er formentlig tale om våben tilbage fra 2.verdenskrig. Våbnet er tysk, men det er ikke til at sige, om nogle modstandsfolk har fået fingre i det.

- Vi antager, at det højst sandsynligt er fra besættelsestiden, siger vagtchefen.

Da våbnet er i meget dårlig stand, vil det formentlig snart blive destrueret, oplyser politiet.

- Medmindre der er et museum, som kunne være interesseret i det for historiens skyld, vil maskinpistolen blive destrueret. Den er nemlig i meget dårlig stand.