Jysk landmand fængslet efter vanvittigt fund på marker

22.000 hampplanter.

Det opsigtsvækkende fund på to marker ved Frøstrup tæt på Thy i Nordjylland har kostet den 50-årige landmand Henrik Kristensen to års fængsel.

Det skriver TV Midtvest.

Den snarrådige landmand havde ellers forsøgt at skjule sit kriminelle forehavende ved at plante bræmme af majs foran hampplanterne.

Skærpet dom

Men i 2017 gik den ikke længere. Midt- og Vestjyllands Politi blev tippet om hampplantagen og rykkede ud for at undersøge sagen.

Her fandt de den ulovlige plantage og sigtede derefter landmanden. Ved byretten blev Henrik Kristensen idømt et års ubetinget fængsel.

Han valgte dog at anke dommen til landsretten, som nu har skærpet dommen til to års fængsel.

- Landsretsdommerne vurderede, at marihuanaen var lidt stærkere, end den var sat til i byretten. Derfor valgte de at sætte straffen op til to år, forklarer anklager Anders Dyrvig Rechendorff.

Høstede det hele

Politiet og Beredskabsstyrelsen måtte tage mejetærskere i brug for at høste hampplanterne på de to marker. To marker, som den nu dømte landmænd i retten hævdede at have lånt ud til en ukendt mand.

- Jeg fik 21.000 kroner plus moms og skrev en dags dato til en 'Kaspar Jensen' af hensyn til regnskaberne, og den blev afleveret til min revisor, sagde Henrik Kristensen i retten.

Landmanden har gennem hele sagen erklæret sig uskyldig.

