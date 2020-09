Kæmpe aktion: 166 anholdte

Danske myndigheder har været med i en international aktion, der har ført til 166 anholdte.

Det skriver Europol i en pressemeddelelse.

I alt har 34 lande samarbejdet i en fire dage lang aktion mod kriminalitet fra Sydøst Europa.

Aktionen var rettet mod narko- og våbensmugling.

De anholdte er blandt andet blevet sigtet for våbenbesiddelse, narkosmugling, menneskesmugling og våbensmugling.

Aktionen er styret fra Spanien, og 8838 politifolk har været involveret i sagen, hvor mere end 39000 personer og 44000 køretøjer er blevet undersøgt.

I alt er 51 våben beslaglagt, ligesom 47 kilo af forskellige stoffer er beslaglagt.

