Kæmpe aktion: 422 anholdt

Som led i en større indsats mod økonomisk kriminalitet har politi på tværs af 26 lande foretaget en lang række anholdelser i kamp mod økonomisk kriminalitet.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

Aktionen gik under navnet 'EMMA 6' og står for European Money Mule Action, mens sekstallet angiver, at det er sjette år i træk, aktionen gennemføres.

EMMA 6 blev gennemført mellem september og november i et samarbejde mellem Europol, EBF, Fintech FinCrime Exchange, Interpol og Western Union. Målet med aktionen er at sætte ind mod de såkaldte 'muldyr', der er personer, som ofte uden at vide det bliver brugt som mellemled til at hvidvaske penge.

I den koordinerede aktion er i alt 4031 muldyr blevet opsporet, og 227, der rekrutterer muldyr er blevet identificeret. I alt 422 personer er blevet anholdt, oplyser Europol.

250 millioner kroner

Ved hjælp af et samarbejde på tværs af mere end 500 banker og finansielle institutioner har man opdaget 4942 muldyr-overførsler, hvilket betyder, at man har forhindret et samlet tab på 33,5 millioner euro, svarende til knap 250 millioner kroner.

Muldyr fungerer ofte som et mellemled, der mod en mindre fortjeneste bliver sat til at overføre stjålne midler mellem forskellige konti, ofte til andre lande, på vegne af andre.

Ifølge Europol bliver muldyr ofte rekrutteret direkte eller gennem e-mails, men der er en stigende tendens til, at kriminelle eksempelvis bruger sociale medier eller falske jobopslag til at skaffe muldyr. Der er også set et stigende antal tilfælde, hvor muldyr bruger kryptovaluta.

'Bliv ikke et muldyr'

Den omfattende aktion mod muldyr og deres bagmænd bliver brugt som startskud på en kampagne ved navn '#DontBeaMule', som skal gøre folk opmærksomme på risikoen ved at involvere sig i de mistænkelige transaktioner.

Ifølge Europol risikerer man ikke alene retsforfølgelse, hvis man arbejder som muldyr. Man kan derudover risikere trusler eller vold, hvis man ikke bliver ved med at arbejde sammen med de kriminelle, når først man er gået i gang.

Danmark er ikke blandt de 28 lande, som årets aktion har omfattet.

