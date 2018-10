Kæmpe aktion: Derfor fokuserede politiet på Espe

Politiet løfter nu en smule af sløret for dele af den omfattende aktion, man gennemførte fredag eftermiddag, som blandt andet medførte, at Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket ned

Under aktionen efterlyste politiet en sort Volvo på svenske plader, der blev meldt stjålet i sommer, ligesom politiet var massivt til stede ved en ejendom i landsbyen Espe på Fyn. Københavns Politi fortæller nu, hvorfor opmærksomheden blev rettet mod Espe.

- Grunden til at Espe blev en del af den omfattende politioperation i fredags skyldtes, at politiet i forbindelse med eftersøgningen fik oplysninger om, at det efterlyste køretøj havde været på netop det sted. Derfor har vi været så massivt til stede i Espe, siger kommunikationschef i Københavns Politi, Tasja Parize og fortsætter:

- For i situationer som denne at lukke alle vinkler ned, har det været nødvendigt at følge dette spor helt til dørs. Det har helt sikkert set voldsomt ud med den massive politimæssige tilstedeværelse, men der er ingen grund til bekymring. Vi har siden vurderet, at bilen ikke havde forbindelse til den sikkerhedsmæssige trussel mod konkrete personer, som var anledningen til den massive politiindsats, danskerne var vidne til.

Hun siger, at politioperationen i Espe er afsluttet, og at borgerne i området ikke har grund til at være bekymrede.

Beboerne på den fynske ejendom henviser til politiet for yderligere oplysninger, da Ekstra Bladet kontakter dem.

Ekstra Bladet har mødtes med to af mændene i den sorte Volvo, der fortæller, hvordan de pludselig blev del af en menneskejagt. De fortæller blandt andet, at de kørte til Kirke Såby midt mellem Roskilde og Ringsted, hvor de stillede bilen på et sted, hvor den var nem at få øje på.

Den ene, en 20-årig mand, kontaktede efterfølgende sin advokat, gav ham adressen, hvor den sorte Volvo V90 holdt, og bad ham give oplysningerne til politiet.

Ved aktionen opstod der lange køer på motorvejen, som det efterfølgende tog mange timer at få opløst. Siden har det været sparsomt, hvad politiet har ønsket at melde ud i forbindelse med sagen.

På et pressemøde sent fredag eftermiddag, sagde chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, Københavns Politi:

- Vi har samarbejdet med PET, som frygtede, at folk var truet på livet i Danmark. Vi fik oplysninger om, at den efterlyste Volvo befandt sig på et sted, hvor folkene i den kunne udgøre en fare. Det var derfor, vi satte så stor en aktion i værk.

Foreløbigt ønsker ingen i politiet at uddybe trusselsbilledet. Hos PET er der ingen yderligere kommentarer, oplyser pressevagten hos PET.

I forbindelse med aktionen aktiverede politiet det såkaldte Manhunt-koncept, som Københavns Politi administrerer øst for Storebælt, og derfor er det her, man udtaler sig i forhold til den 'åbne' del af fredagens omfattende aktion.

- I forbindelse med aktionen har vi været på forskellige adresser. Her drejede det sig om finde ud af, hvem der har haft råderet over den stjålne bil, siger Tasja Parize, kommunikationschef, Københavns Politi.

- Gælder det også en indtrængning i en lejlighed i Slesvigsgade på Vesterbro?

- Det vil jeg hverken be- eller afkræfte, svarer Tasja Parize.