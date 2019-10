Kæmpe bøde: Kørte for stærkt i stjålet bil påvirket af narko

En bilist indkasserede en bøde på et femcifret beløb, da han blev stoppet i en stjålet bil, mens han kørte for stærkt og var påvirket af narko. Se episoden i videoen nedenfor

Narko, stjålne biler og alt for høj fart er en dårlig kombi.

Det måtte en bilist sande, da han blev taget af politiet og fik en bøde på 27.500 kroner.

I Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera' beretter politiassistent Christian Berthelsen om episoden, der udspillede sig tilbage i 2015.

Her blev politiet opmærksomme på en sort BMW, der kørte alt for stærkt, men de opdagede hurtigt, at der var tale om en stjålet bil - og ulovlighederne stoppede ikke der.

- Det viser sig rent faktisk, at føreren også er påvirket, så ét er, at han har kørt for stærkt. Han er så også påvirket, og nu kører han også i en stjålet bil, så der er ret meget, han skal forholde sig til, siger politiassistent Christian Berthelsen.

Se også: Dansk bilist i vanvittig flugt: - Han ser intet

Da politiet fik dirigeret bilisten ind til siden og talt forseelserne op, endte det med en bøde på svimlende 27.500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.

- Han kører for stærkt, han kører uden kørekort, det vil sige kørsel uden førerret, og køretøjet er også stjålet, opridser Christian Berthelsen.

'Fanget på politiets kamera' kan ses tirsdag klokken 20 på Kanal 5.

Bilist taget med 200 km/t. i nødsporet: Fuldstændig tåbeligt