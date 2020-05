Kæmpe bøde og fængselsstraf i dansk svindelsag

To års fængsel og en bøde på 5,1 millioner kroner.

Det er, hvad den 57-årige Luciano Jens Hansen Grosso er idømt ved Retten i Roskilde onsdag i en sag, der er en udløber af Hesalight-sagen.

Manden har på stedet anket dommen. Domsmandsretten var ikke helt enige om dommen. Den ene dommer ville give en strengere straf på to år og seks måneders fængsel.

Luciano Jens Hansen Grosso er dømt for i 2016 at have sendt skrivelser til to italienske kommuner med instruks om, at de skulle betale på et tidspunkt, hvor det stod ham klart, at Hesalight A/S ville blive taget under konkursbehandling.

Det skete i forening eller efter aftale med Lars Nørholt, der er stifter af lampevirksomheden Hesalight. Lars Nørholt er i selve sagen om Hesalight blevet idømt syv års fængsel for grov økonomisk kriminalitet.

Han er både dømt i by- og landsret, men har søgt om tilladelse til at få sagen for Højesteret. Det skal Procesbevillingsnævnet afgøre, om han må.

Luciano Jens Hansen Grosso sendte skrivelser til de to italienske kommuner om, at de skulle betale beløb svarende til henholdsvis cirka 1,8 millioner kroner og cirka 1,5 millioner kroner til en konto hos Hesalight Holding ApS.

Den 57-årige sendte skrivelserne til kommunerne 26. oktober 2016. Den ene kommune betalte 10. november 2016 cirka 1,8 millioner kroner, mens den anden ikke gjorde.

Styrelsen i Hesalight blev politianmeldt i september 2016, og 18. november 2016 gik selskabet konkurs. Samme dag gik Bagmandspolitiet i aktion med ransagninger.

Hesalight ville sælge løsninger med LED-lamper til kunder i ind- og udland. Lars Nørholt blev i landsretten fundet skyldig i økonomisk kriminalitet for 600 millioner kroner.

Han blev dømt for groft bedrageri for cirka 562 millioner kroner begået mod købere af virksomhedsobligationer udstedt af Hesalight. Især pensionskasser blev ifølge anklagemyndigheden ført bag lyset.

Desuden blev han dømt for mandatsvig og groft momssvig samt en tillægsbøde på godt 15 millioner kroner. Han er også blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed indtil videre.