Kæmpe brand i affaldsanlæg: Har kæmpet hele natten

Midt- og Vestsjællands Politi og Roskilde Brandvæsen har natten igennem kæmpet en mod stor brand på et affaldsanlæg i Roskilde.

Lørdag morgen er slukningsarbejdet endnu i gang.

Det fortæller politiets vagtchef Mads Haugaard til Ekstra Bladet.

- Bunken med træflis og haveaffald, der er er opstået brand i, er vel 30x30 meter. Det brænder stadig lystigt, siger han.

Samtidig berolig han dog med, at røgsøjlen ser ud til at stige lige op i vejret, og at der er ikke er fare for, at branden spreder sig til omkringliggende bygninger.

Man ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.

Politiet fik anmeldelsen 02.32.

Opdateres ...

Foto: Kenneth Meyer