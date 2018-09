Kæmpe brand i forladt bygning midt i København slukket

En større brand på Falkoner Allé er blevet slukket. Det fortæller vagtchef i Københavns Politi, Lars Vesterweel, til Ekstra Bladet.

- Vi noterer os, at branden er slukket, og at vores afspærringer stille og roligt kan brydes ned. Når der er mulighed for det, ser vi nærmere på, hvorfor den er opstået, siger vagtchefen.

Opfordringen til at holde sig væk er heller ikke gældende længere, fortæller Lars Vesterweel.

Det var en større brand i en forladt bygning på Falkoner Allé, der brød ud tidligere på aftenen.

Hovedstadens beredskab skriver på Twitter, at det vil lugte i området, men det er aftagende.

#HBeredskab er næsten færdige med at slukke brand på Falkoner Allé. Der er nu kun meget lidt røg i området, så advarslen fra før ophæves. Det vil naturligis stadig lugte lidt, men det er aftagende. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 22. september 2018

#HBeredskab er til en større brand i en forladt bygning på Falkoner Allé. Det giver en del røg i området, men vi er i fuld gang med slukining.

Opdateres. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) September 22, 2018

