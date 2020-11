Kæmpe brand i lade

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er udbrudt brand i en lade og 350 bigballer halm i Veerst ved vejen i Sydjylland.

Politiet oplyser på Twitter, at slukningsarbejdet forventes at tage to til tre døgn. Der er ingen fare for mennesker eller dyr.

Det er stadig uvist, hvad der har forårsaget den store brand, men ifølge ordensmagten kan det skyldes fyrværkeri.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Opdateres ..