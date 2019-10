Kæmpe drama under Britta-retssag

Retssagen mod den svindelmistænkte Britta Nielsen blev indledt med et sandt drama i Københavns Byret i dag.

Dagen startede med, at Britta Nielsen erkendte dokumentfalsk ligesom, at hun indrømmede at have overført en række store beløb til sig selv.

Dog ikke alle de overførelser, som hun er anklaget for. Blandt andet et beløb på 3.783.333 kroner, som blev ført tilbage til statskassen fra Britta Nielsens konto i følge hendes forsvarer Nima Nabipour.

- Det skal ikke se som en benægtelse, men hvis man skal erkende noget, skal man kunne huske det. Det kan min klient ikke, siger Nima Nabipour.

Gense Ekstra Bladets LIVE-dækning af dramaet her.

Efter frokost startede dramaet igen, da en ambulance blev tilkaldt. Britta Nielsen havde pludselig fået et ildebefindende. Anklagemyndigheden var ellers gået i gang med at fortælle om Britta Nielsens forskellige måder at overføre penge til sig selv på, da en retsbetjent afbrød retsmødet.

Retsbetjenten oplyste, at Britta Nielsen blev svimmel på vej over til retsmødet. Hendes advokat, Nima Nabipour, fortalte umiddelbart efter pausen, at Britta Nielsen under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer.

Før hun ved egen kraft forlod retslokalet sagde Britta Nielsen, at hun ikke havde fået taget en pille i dag.

Britta Nielsen blev efterfølgende kørt væk i en ambulance, men sagen blev dog genoptaget efter aftale med Brittas forsvarer Nima Nabipour.