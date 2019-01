Kæmpe eftersøgning: 92-årig kvinde er forsvundet fra plejehjem

Nordjyllands Politi har hele natten igennem ledt efter en 92-årig kvinde, der forsvandt fra et plejehjem i Aalborg søndag formiddag.

- Vi har desværre ikke fundet hende endnu. Vi har ledt efter hende med både hunde og hjemmeværn. Vi ville gerne have brugt en helikopter også, men den kan vi ikke bruge på grund af det tågede vejr, forklarer vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet.

Den 92-årige Elva Kristine Jensen forlod søndag plejehjemmet Sofiegården, Sælsager 96, i Aalborg, hvor hun bor.

- Vi har haft flere vidner, som mener at have set hende frem til ved 14-tiden søndag. Men så stopper det her. Vi vil gerne opfordre folk i Aalborg til at tjekke deres udhuse, carporte og haver, inden de går på arbejde mandag morgen. Vi håber fortsat at finde kvinden i live, siger vagtchefen.

Hun er godt gående

Ifølge vagtchefen er kvinden godt gående, og hun kan derfor godt være kommet langt omkring.

- Hun kan derfor være kommet langt omkring. Så vores opfordring gælder ikke kun borgere lige omkring plejehjemmet, siger Jesper Sørensen.

Politiet har ledt hele natten, og eftersøgningen fortsætter med fuld styrke mandag morgen, så snart det bliver lyst.

Signalement af kvinden:165-175 cm høj, hvid hue, hvidt krøllet hår, almindelig af bygning og bærer briller. Kvinden er iført beige jakke og sorte bukser.

Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har har oplysninger i sagen.